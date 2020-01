El volante peruano aún no define su futuro en Santos. | Fuente: Prensa Santos

El presidente del Santos, Jose Carlos Peres, habló sobre el futuro de Christian Cueva en el club. El mandamás del conjunto brasileño se pronunció en entrevista con Esporte por Esporte, donde planteó varias opciones para el peruanos.

"Cueva solo depende de él. De su cabeza. Hoy no es el número '10'. Fue a la final de la Copa América, ¿por qué juega allí y no aquí? Estamos conversando. Sampaoli no quería a Cueva, lo tengo en mi teléfono celular. Ni siquiera había pensado en Cueva. Yo fui después. Y si hay una oportunidad de transferir, transferiremos, porque es difícil cuando comienzas mal. Hablé con él y le dije que tenía que ‘comer hierba’. Tuvimos grandes jugadores y otros como Kléber Pereira, que, si no tenían talento, marcaron goles", afirmó Peres.

Asimismo, el presidente del Santos añadió que en Argentina o México puede estar el futuro para Cueva. "El profesor observa a todos, le gustó el plantel. Si surge la oportunidad y estamos buscando, lo haremos aquí. Era un préstamo obligatorio [hasta finales de enero]. Creo que puede deribar eso, y hasta pensamos en devolverlo. Estamos trabajando rápidamente para resolver con Krasnodar. Esta es una hipótesis. Otra es la demanda de equipos argentinos y otros desde México. Pero le dije: 'Si no rindes aquí, ¿rendirás en México?'", finalizó.

Christian Cueva no ha jugado un partido oficial con Santos desde septiembre de 2019. Su poca continuidad con el club también generó que Ricardo Gareca no lo convocase para la última fecha FIFA de la Selección Peruana.