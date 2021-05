Sergio Peña termina contrato en el FC Emmen en 2022. | Fuente: @Instagram

Sergio Peña fue una de las altas notas del FC Emmen a lo largo de la temporada europea que está a muy poco de terminar. Si bien destacó con goles y buen juego en el mediocampo en la Eredivisie, el volante peruano falló un penal en la definición de la promoción contra el Breda.

Un día después del descenso a la segunda división del fútbol de Países Bajos, Sergio Peña usó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a todos los hinchas del FC Emmen. El exAlianza Lima lamenta que las cosas no se hayan dado en positivo a nivel colectivo en esta campaña.

"Termino una temporada muy dura y de la manera que nadie quería, pero estoy orgulloso de lo que hice en cada entrenamiento y cada partido. Quizá no siempre demostré mi mejor versión, aunque siempre lo intenté. Nunca me rendí, siempre di la cara por más difícil que sea y hoy no será una excepción", sostuvo Peña en un primer momento.

El mensaje de Sergio Peña dirigido al FC Emmen

Sergio Peña y su mensaje a los hinchas del FC Emmen vía Instagram. | Fuente: @sergiop28

Además, el internacional con la Selección Peruana se refirió al clave penal fallado el último jueves frente al Breda en condición de local.

"Lamento mucho lo sucedido y no solo por el penal fallado, me refiero a descender de categoría. Di todo por esta institución y siempre los voy a llevar en mi corazón", indicó.

También, dio visos de una posible despedida del FC Emmen luego del descenso a la segunda división local. "Los voy a tener en mi corazón. Nos volveremos a encontrar y volveremos a disfrutar. Gracias por todo y gracias a todos", finalizó Sergio Peña.

Hay que tener en cuenta que su contrato va hasta mediados de 2022, por lo que tendrá que negociar una rescisión o su conjunto bien podría aceptar una oferta para su traspaso.

NUESTROS PODCAST

Lancet Global Health publica estudio de seroprevalencia de Sars-Cov 2 en Iquitos

El estudio fue realizado por los médicos peruanos Graciela Meza y Antonio Quispe. El Dr. elmer Huerta nos detalla los resultados que se encontraron tras la investigación en población de Iquitos.