¡Pirueta monumental! Bryan Reyna anotó golazo de tijera en el empate de Belgrano ante Estudiantes en la Liga Argentina [VIDEO]

El atacante peruano apareció a los 88 minutos para darle el empate al Belgrano por la penúltima fecha de la Liga Argentina.

El 'Picante' apareció para salvar a Belgrano. El atacante peruano, de una tijera fenomenal, le dio el empate —sobre la hora— a su equipo ante Estudiantes de La Plata por la penúltima fecha de la Liga Profesional Argentina.

El encuentro se presentaba negativo para el Pirata, a pesar de haberse puesto en ventaja a los 17 minutos por medio de Franco Jara. Y que Estudiantes, de la mano de Eric Meza y Santiago Ascacibar, pusieron adelante a la visita a los 42' y 61', respectivamente.

Ya en los últimos minutos, el técnico Norberto Fernández decidió hacer ingresar a Bryan Reyna y le dio resultados de inmediato. A los 88', Esteban Rolón, quien también ingresó en el segundo tiempo, lanzó un centro al corazón del área y el peruano, de una tijera de otro partido, le dio el empate a Belgrano en el Estadio Julio César Villagra.

Bryan Reyna no anotaba por la Liga Profesional desde mayo, cuando marcó en el triunfo por 2-1 sobre Central Córdoba.

Bryan Reyna anotó en el empate de Belgrano en la Liga Argentina. | Fuente: @SC_ESPN

Bryan Reyna y sus problemas en Belgrano

El peruano empezó la temporada siendo titular en el equipo. Pero todo cambió a las pocas semanas, cuando el técnico Juan Cruz Real dijera que el peruano no estaba jugando al nivel que él esperaba.

"El otro día le tocó entrar, el otro día jugó 35 minutos y no marcó la diferencia que tiene que marcar. Entonces, los jugadores que no estén al 100% no van a jugar (...) Él tiene que entender que acá tiene que dar un poquito más. No le alcanza con las condiciones que tiene. Tiene que dar un poquito más", indicó el estratega.

Tras ello, el propio estratega pidió disculpas por lo dicho y negó que haya un tema personal con el Picante. “Pido disculpas por lo que dije de (Bryan) Reyna en conferencia de prensa. Cometí un error. Con Bryan Reyna no tengo absolutamente nada. Yo solo quiero que los que jueguen en Belgrano mejoren y progresen”, afirmó.

Sin embargo, no quedó ahí, Tras la última fecha doble de Eliminatorias, el peruano no fue convocado por ausentarse a los entrenamientos previos a la convocatoria de la Selección Peruana.