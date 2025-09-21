Últimas Noticias
Llegó el primer gol: Kenji Cabrera se estrenó de goleador en el Vancouver Whitecaps [VIDEO]

Kenji Cabrera celebra en la MLS.
Kenji Cabrera celebra en la MLS. | Fuente: Vancouver Whitecaps FC
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Con este rendimiento, Kenji Cabrera aspira a mantener su puesto en el once titular de Vancouver Whitecaps.

El delantero peruano Kenji Cabrera marcó un gol en el triunfo de Vancouver Whitecaps por 2-0 ante Kansas City de visitante, en duelo correspondiente a la fecha 29 de la Confederación Oeste de la Major League Soccer.

El equipo del exjugador de Melgar ganaba el partido tras el tanto de Edier Ocampo apenas a los 2 minutos. Sin embargo, el Vancouver Whitecaps fue por más y encontró aumentar el marcador antes que cierre el primer tiempo.

A los 42 minutos, Cabrera tomó el balón cerca al borde el área y con un gran regate, se puso adelante del arquero John Pulskamp, y no falló.

A través de sus redes sociales, el Vancouver Whitecaps destacó al jugador de la Selección Peruana tras su gol y primera titularidad.

"Kenji Cabrera tuvo su primera titularidad en la MLS y no desperdició ni un segundo, anotando su primer gol y ayudando al equipo a establecer un nuevo récord del club con 56 goles anotados en una temporada regular de la MLS, ¡rompiendo el máximo anterior de 2023", publicó.

Kenji Cabrera Vancouver Whitecaps Kansas City

