¿Vuelta en 'U'? Plantel de Universitario pidió el regreso de Fabián Bustos tras la salida de Jorge Fossati

La salida de Jorge Fossati lleva a Universitario de Deportes a buscar nombres en el mercado para encontrar a su nuevo entrenador. Con el inicio de la pretemporada 2026 acercándose y existiendo movimientos en el mercado de pases, en tienda crema apuntan a resolver el tema como máximo la próxima semana.

El director técnico que suena con fuerza y que es del gusto de la directiva es el del español Javier Rabanal, quien no sigue en Independiente del Valle ecuatoriano, no obstante, un nombre ya conocido aparece en carpeta de alternativas: Fabián Bustos.

Según pudo conocer RPP, el plantel de Universitario se comunicó con la administración crema para solicitar el regreso de Fabián Bustos, el entrenador que salió campeón en la temporada del centenario merengue.

¿Fabián Bustos vuelve a Universitario?

Las conversaciones con Javier Rabanal han avanzado, en una gestión encabezada por Álvaro Barco, no obstante, el tema no se ha cerrado aún desde el lado de la administración.

En medio de esa situación, los jugadores han extendido el pedido de considerar la vuelta de Fabián Bustos, quien estuvo al frente del equipo en la temporada 2024, donde Universitario se consagró bicampeón ganando los títulos del Apertura y el Clausura, además del récord de conseguir el triunfo en todos sus partidos en el Monumental por la Liga1.

Tal como sucedió cuando Bustos se marchó a Olimpia y los futbolistas hicieron saber a la administración su punto de vista pidiendo el retorno de Jorge Fossati, ahora la figura se repite con el caso del DT argentino. Sin embargo, en el pedido se incluye que se realice un cambio en el comando técnico.

Bustos y la posibilidad de regresar a la ‘U’

La administración crema ha escuchado al grupo de jugadores, pero hasta el momento no le ha extendido una propuesta al técnico, quien está libre desde su salida en julio pasado del Olimpia de Paraguay, donde solo duró tres meses y fue despedido por malos resultados.

Fabián Bustos, en conversación con RPP tras el tricampeonato de Universitario, admitió estar arrepentido de la decisión de salir del elenco merengue.

“Creo que fue un error. En ese momento estaba un poco complicado el mundo del fútbol en Perú. Se me sanciona por un gesto sin faltarle el respeto a los demás”, mencionó por entonces.

En su paso por la ‘U’, Fabián Bustos dirigió un total de 49 partidos entre la Liga1 y la Copa Libertadores, consiguiendo una efectividad de 67.35 %, la tercera cifra más alta para un entrenador del club en el siglo actual.