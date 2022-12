Luka Modric jugó una final de la Copa del Mundo. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JEWEL SAMAD

Lo tiene claro pese a la derrota. Luka Modric se mostró resignado por la derrota de Croacia en semifinales del Mundial Qatar 2022 contra Argentina y mostró sus críticas al arbitraje del italiano Daniele Orsato, sobre todo por el penal que pitó a favor de la albiceleste que permitió a Lionel Messi abrir el marcador.



"No ha podido ser, pero bueno, hay que recuperarse e intentar ganar el partido para el tercer puesto. Estamos tristes, queríamos estar en otra final. Hay que felicitar a Argentina", dijo Luka Modric, quien a sus 37 años puede estar viviendo su último Mundial.

Modric consideró "claves" dos acciones del árbitro Daniele Orsato, un córner que no les concedió y el penal a favor de Argentina, que la pone en la final de Qatar 2022.

Luka Modric, una de las figuras de Qatar 2022

"Estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penal, que para mí no era lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero, va a por él, no puedo creer que pitara ese penalti. Esto cambia un poco el partido. Pero no podemos cambiarlo, hay que recuperarse e intentar ganar el próximo partido", indicó.



Para Modric jugar el partido por el tercer puesto "no es un castigo", porque "nunca lo es jugar para Croacia".



"Hemos hecho un gran Mundial y ahora hay bronce en el juego y tenemos que prepararnos, porque si lo conseguimos también es un buen éxito", dijo Luka Modric.

Por su parte, Zlatko Dalic, técnico de la Selección de Croacia, consideró que "la calidad de Lionel Messi ha decantado el partido" para la albiceleste en su objetivo de llegar a la final de Qatar 2022.

A Croacia solo le queda el tercer puesto

"No creo que haya mucho más que decir sobre su talento. Ha sido en los últimos quince años el mejor jugador del mundo. Hoy ha sido muy peligroso y su calidad ha decantado el partido. Está jugando al máximo con Argentina. Es el 'Leo' que esperábamos ver", afirmó en conferencia de prensa el entrenador balcánico.



Dalic dio la "enhorabuena" a la Argentina de Lionel Scaloni por su triunfo y dio las gracias a sus jugadores "por todo lo que han hecho" en este campeonato, al clasificarse por segunda vez consecutiva para unas semifinales mundialistas, pero aseguró que ahora tienen que recomponerse para lograr el tercer puesto. (EFE)





