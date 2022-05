"Me da vergüenza que Chile, que no clasificó al Mundial por méritos propios, difame a Byron Castillo" | Fuente: AFP

La reciente determinación de FIFA de abrir un procedimiento disciplinario ante la demanda de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) a la Federación Ecuatoriana (FEF) por el caso Byron Castillo, vuelve a generar tensión entre Chile y Ecuador cuando solo restan seis meses para el Mundial Qatar 2022.

La nacionalidad de Byron Castillo está en discusión, de quien desde Chile afirman tener pruebas contundentes que es colombiano, deslizando incluso una intervención de la FEF con “manipulación” en la documentación del futbolista.

Pero Byron Castillo arrastró problemas unos años atrás con el mismo, hasta en el mismo Ecuador. Por entonces fue el abogado José Massú quien defendió al lateral y ahora salió nuevamente al frente con la polémica desatada.

“No sé de dónde se ha reactivado este tema nuevamente, básicamente por el hecho de que una noticia mal dada en Colombia le dio pie a la ANFP, que ni siquiera quedó en los seis primeros puestos”, dijo Massú en ‘Radio Redonda de Guayaquil’.

“Legalmente no hay nada. Byron Castillo nunca ha tenido una denuncia en su contra, nadie ha puesto en tela de duda, de forma legal, su nacionalidad ecuatoriana, no lo ha hecho la FEF, el Registro Civil, la Fiscalía, la FIFA ni la Conmebol. No existe una denuncia en contra de Byron. Lo que existió en su época fue una sanción de parte de la Federación, que sancionó al jugador sin un procedimiento sancionatorio”, recordó el abogado, que en 2019 presentó una acción de protección en contra de la FEF, luego de que el organismo haya suspendido a Byron Castillo por dudas en torno a su nacionalidad.

¿Byron Castillo dejará a Ecuador sin Mundial Qatar 2022?

El proceso abierto por FIFA ante la demanda presentada desde Chile genera incertidumbre en Ecuador por su presencia en el Mundial Qatar 2022. No obstante, para Massú ‘La Roja’ no tiene opciones de clasificar a la competición.

“Chile tiene cero por ciento de chances de ir al Mundial. Byron Castillo ha sido, es y será hasta el día que se muera, ecuatoriano. Me da vergüenza que la Federación Chilena, que no pudo clasificar al Mundial por no tener los méritos para hacerlo, haga lo que está haciendo, difamando a un ecuatoriano imputándolo de un delito”, sentenció.

Byron Castillo fue convocado por el entrenador Gustavo Alfaro para jugar con Ecuador en las Eliminatorias Qatar 2022. Participó en ocho partidos, siendo titular siete veces y dio una asistencia. En los cotejos donde fue considerado, la ‘tricolor’ obtuvo en total 14 puntos en el certamen.





