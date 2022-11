Paulo Futre respaldó a Cristiano Ronaldo previo al debut de Portugal en Qatar 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: PATRICIA DE MELO MOREIRA

El exjugador internacional portugués Paulo Futre, leyenda del Atlético de Madrid, defendió a su compatriota Cristiano Ronaldo y aseguró que "se vengará" en el terreno de juego en el Mundial Qatar 2022 tras su salida del Manchester United donde tuvo desencuentros con el técnico Erik Ten Hag.

Paulo Futre alabó la "mentalidad" de Cristiano Ronaldo y dijo que el delantero "es el número uno en vengarse en el campo", y que el entrenador neerlandés, por el que aseguró no tener ningún "respeto", tendrá "pesadillas".





"Cristiano es el número uno en vengarse en el campo, y a ver si este artista (Ten Hag) no va a tener pesadillas durante todo el Mundial. Espero que sí", dijo el exdelantero rojiblanco.







Portugal apoya a Cristiano Ronaldo tras su salida del United

Cristiano Ronaldo y Manchester United rescindieron su vínculo por "mutuo acuerdo" anunció el club | Fuente: AFP

Paulo Futre aseguró que "no hay palabras para lo Erik Ten Hag le hizo” a Cristiano Ronaldo y opinó que el técnico del Manchester United buscó el "enfrentamiento" con el delantero luso, que abandonó el martes el equipo de Old Trafford.

"Lo que le hizo cuando le dice que entre con dos minutos hasta el final... Cristiano no es un jugador más, tiene cinco Balones de Oro", defendió.

Sobre el futuro, Futre dijo que Cristiano Ronaldo "sería muy bien recibido por los aficionados" del Sporting de Portugal, su primer club, y del Real Madrid, en el que estuvo nueve años.

"Si aclara los problemas que tuvo con (el presidente del club) Florentino Pérez, también podría ser el próximo destino y terminar allí. Son Di Stéfano y Cristiano los grandes mitos del Real Madrid", señaló.



ℹ️ Cristiano Ronaldo dejará Manchester United de manera inmediata y por mutuo acuerdo.



El club le agradece su contribución a lo largo de sus estadías en Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) November 22, 2022

Cristiano debuta con Portugal en Qatar 2022

Cristiano Ronaldo está en el Mundial Qatar 2022 con la selección de Portugal, que debutará en la competición este jueves ante Ghana. En la que será su quinta participación en la Copa del Mundo, ‘CR7’ busca establecer el récord de ser el primer futbolista en convertir en cinco ediciones distintas.

En la concentración de Portugal aseguran que el caso del capitán con el Manchester United no afectará al grupo y ante ello salió al frente Bruno Fernandes, integrante de los ‘Red Devils’.

“Lo que dijo Cristiano no tiene ningún impacto, porque nuestro foco está en Portugal y dar lo mejor de nosotros ante Ghana. No me siento incómodo, y no tengo que elegir un bando. Es un privilegio jugar con Cristiano en Portugal, y fue un sueño hecho realidad jugar con él en el club, pero nada es para siempre. Cristiano ha tomado una decisión y tenemos que respetarla como jugadores. Sabemos lo que significa la Copa del Mundo para él, y estoy seguro de que su enfoque está ahí”, dijo el mediocampista.





