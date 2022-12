César Ramos | Fuente: EFE | Fotógrafo: Abedin Taherkenareh

Francia y Marruecos se enfrentarán este miércoles 14 de diciembre por las semifinales del Mundial Qatar 2022. El mexicano César Ramos ha sido elegido para impartir justicia en la segunda semifinal entre franceses y marroquíes de la Copa del Mundo.





¿Quién es César Ramos?

Es un mexicano de 38 años, quien ha dirigido partidos internacionales desde 2014. Hasta el momento en el Mundial Qatar 2022, arbitró el Dinamarca vs. Túnez (0-0) y el Bélgica vs. Marruecos (0-2) en fase de grupos, y el Portugal vs. Suiza (6-1) en octavos de final.

En el Mundial Rusia 2018 también estuvo presente y dirigió tres duelos Brasil vs. Suiza, Polonia vs. Colombia y Uruguay vs. Portugal.

Sus jueces de línea serán Alberto Morín y Miguel Hernández; el venezolano Jesús Valenzuela será el cuarto árbitro; y el responsable del VAR será el canadiense Drew Fischer; el AVAR el colombiano Nicolás Gallo; el VAR de fuera de juego la brasileña Neuza Back; y el apoyo del VAR el estadounidense Armando Villarreal.

Semifinales del Mundial Qatar 2022

La primera semifinal será entre Argentina y Croacia este martes 13 de diciembre a partir de las 2:00 pm (hora peruana). Mientras que la segunda semifinal enfrentará a Francia ante Marruecos el miércoles 14 de diciembre a partir de las 2:00 pm (hora peruana). Una vez que se conozca a los finalistas, el partido por el tercer lugar será el sábado 17 de diciembre a las 10:00 am (hora peruana) y la gran final de la Copa del Mundo se jugará el domingo 18 de diciembre a las 10:00 am (hora peruana).