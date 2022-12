Sofyan Amrabat fue titular en los 5 partidos de Marruecos en Qatar 2022. | Fotógrafo: Ali Haider

La Selección de Marruecos jugará uno de los partidos más importantes de su historia. El combinado africano afrontará su primera semifinal en una Copa del Mundo cuando enfrente a Francia y Sofyan Amrabat aseguró que no le tienen miedo a Kylian Mbappé ni a nadie.

"Es un gran jugador, pero no hay miedo a Mbappé. Francia tiene también otros futbolistas muy buenos, pero no tenemos miedo a nadie. Respeto sí. Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo, pero no nos da miedo", afirmó.

Además, el mediocampista de la Fiorentina sabe que será un partido difícil con un gran rival, pero confía en que pueden hacer un buen partido.

"Será un partido duro. Francia es una selección fantástica. Ganó el último Mundial. Será difícil pero ya hemos jugado con otros equipos que eran muy buenos. Dentro del equipo estamos muy confiados en nuestras posibilidades. Les respetamos mucho y será un buen partido de semifinales. Esperemos sacar un buen resultado".





¿A quién admira Sofyan Amrabat?

El futbolista marroquí contó a qué futbolistas que juegan en su posición ha tenido y tiene como referencia en su carrera futbolística, nombrando a jugadores del Barcelona, asegurando que lo inspiran.

"Pedri, Gavi.. son jugadores con muchísimo talento. pero personalmente me gustaban leyendas como Iniesta, por ejemplo. También me fijaba mucho en Zidane y en Xavi Hernández como futbolistas inteligentes. Los veía mucho. Sus movimientos entre líneas eran otro nivel. Ellos ganaron todos los títulos al que un jugador aspira", dijo el centrocampista.

Sofyan Amrabat juega en el Fiorentina de Italia. | Fuente: Instagram Sofyan Amrabat

Su presente con la Selección de Marruecos

Sofyan Amrabat contó que está viviendo un sueño en Qatar 2022, siente que está en el momento más alto que un futbolista desearía y está feliz de vestir la camiseta de la selección africana. Asimismo acotó que aún quieren serguir haciendo historia.

"Es un sueño para cada uno de nosotros, desde que éramos niños. Trabajé toda mi vida para esto. El momento más alto para un futbolista. Especialmente para mí es un honor y amo jugar para mi país y doy todo dentro del terreno de juego. Estoy muy feliz, pero todavía tenemos hambre y queremos más. Francia nos pondrá las cosas muy difíciles, pero nada bueno viene de forma fácil".