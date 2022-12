Wout Weghorst celebrando su primer gol del partido | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

Wout Weghorst, jugador de Países Bajos, quedó incómodo con la reacción de los futbolistas de Argentina tras el partido por los cuartos de final de Qatar 2022. Además, por el gesto de Lionel Messi mientras daba una entrevista en vivo.

“Lionel Messi me decepcionó. Yo quise darle la mano, pero me la aplastó, me dijo algo malsonante y después no quiso hablar conmigo", reclamó Wout Weghorst, delantero neerlandés, autor de los dos goles de Países Bajos ante Argentina.

Lionel Messi contra Wout Weghorst

Para los futbolistas de la albiceleste, lo que pasó en la cancha no se queda dentro y, después de eliminar a la 'naranja' por penales, se burlaron en su cara y, mientras 'Leo' declaraba a un medio argentino dijo "¿qué mirás, bobo? ¡Andá para allá, bobo!", mientras veía pasar a Wout Weghorst algunos metros más allá y fuera del enfoque de la cámara.

Ante esta reacción e intentandoque su compatriota y máxima figura no se excediese, el periodista Gastón Edul intervino al instante, puso su mano sobre el hombro de Lionel Messi y le dijo "tranquilo, 'Leo', tranquilo. Ya está".

Por otra parte, el equipo que dirige Lionel Scaloni se verá las caras en semifinales a su par croata de Luka Modric.

El cotejo está programado para el martes 13 de diciembre en el Iconic Lusail Stadium, programado para las 2:00 p.m. hora peruana.

Así fue la molestia de Lionel Messi después de eliminar a Países Bajos | Fuente: TyC Sports





NUESTROS PODCAST

Gripe aviar: ¿Por qué se debe tener cuidado en manipular aves contagiadas?

Esta nueva enfermedad es causada por la infección del virus de la gripe aviar tipo A, se encuentra entre las aves acuáticas y ahora también en las aves domésticas. Es altamente contagioso, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria confirmó el primer caso en el departamento de Lambayeque, mediante un comunicado.