Marquinhos | Fuente: EFE | Fotógrafo: Antonio Lacerda

Marquinhos, defensor brasilero, elogió la cantidad de aficionados y lo que generan tanto Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Asimismo, el jugador de PSG también habló del buen momento de su selección al haber debutado en el Mundial Qatar 2022 con una victoria por 2-0 ante Serbia, pese a no poder contar con Neymar por el resto de la fase de grupos.

"Creo que lo que pasa con estos jugadores es que Messi no es argentino, Cristiano no es portugués, van más allá que eso. Son un privilegio para el fútbol. Para la gente que ama este deporte, los torneos, la competición, son un tesoro. No pertenecen solo a sus países", indicó el defensor a la prensa en la previa de lo que será el encuentro ante Suiza.

Por otro lado, fue consultado sobre la posibilidad de que sea el último mundial de Messi y Cristiano: "Todos disfrutamos de su presencia, de verlos jugar. He jugado con Neymar, con Messi, y me beneficio de su presencia. La vida sigue, otras generaciones llegarán, pero debemos disfrutarlos todo lo que podamos".

En tanto a la lesión que sufrió Neymar y por la que no podrá disputar toda la fase de grupos, Marquinhos agregó: "Necesitamos un tiempo para digerirlo. Neymar estaba triste, porque soñaba mucho con esto. Ahora está trabajando 24 horas al día para recuperarse y estar listo lo antes posible. No sabemos cuánto tardará, pero espero que esté listo lo antes posible. Le veo con mucha confianza para su recuperación".

Por último, también se refirió a la lesión de Danilo: "Ojalá pudiéramos tener a Neymar y a Danilo. Ojalá tenerlo a todos al 100 %, pero estamos preparados y estamos con confianza. Queremos demostrar que nuestro grupo está preparado para cualquier dificultad que nos surja en la Copa del Mundo".

Brasil vs. Suiza:



El encuentro entre el 'Scratch' y Suiza está pactado para este lunes 28 de noviembre a partir de las 11:00 am por la jornada 2 del Grupo G en el Mundial Qatar 2022.