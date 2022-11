Ricardo Gareca dirigió a la Selección Peruana entre 2015 y 2022. | Fuente: AFP

La Selección Peruana, al mando de Ricardo Gareca, estuvo a una definición por penales de clasificar a Qatar 2022. Finalmente, fue Australia quien, desde los 12 pasos, se ganó su participación en la Copa del Mundo.

A este tipo de eventos asisten distintas figuras del fútbol a nivel mundial. Sin embargo, y aunque se creía que el 'Tigre' podía ser una de ellas, finalmente no llegó a la máxima fiesta del deporte rey.

Óscar Ruggeri, exfutbolista, actual comentarista de la cadena ESPN y amigo cercano del DT argentino, conversó con la prensa en uno de los distintos eventos que se realizan en el país asiático. En esas declaraciones, contó el motivo por el que Ricardo Gareca no acudió al Mundial.



"Con el 'Flaco' Gareca estuvimos charlando bastante antes de venirme. Le pregunté si iba a venir y me dijo que no, porque le va a doler no dirigir un partido acá. Estuvo ahí, estuvieron ahí. La verdad es que (estoy) con todo el dolor en el alma, porque Perú merecía estar acá. Él no quería venir aquí porque iba a recordar que tenía que estar acá dirigiendo, no de espectador", dijo a distintos medios.

“Me sorprendió la salida de Gareca. Igual, más o menos lo sabía. De clasificar, él estaría acá en Qatar en estos momentos. En un dolor que tiene y que también tengo yo. Estaba con Perú a morir. Perú no puede no ir al próximo Mundial porque hay un montón de plazas disponibles”, finalizó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Palabra del 'Tigre' Gareca

“Le di todo al Perú; todo lo que podía darle, se lo di. Reconozco que pude haber tomado alguna otra decisión, pero eso forma parte de la experiencia y uno nunca deja de cometer errores. No tengo nada de reprocharme”, dijo Ricardo Gar3eca en entrevista a Revista Económica.

Asimismo, el 'Tigre' Gareca dijo que el plantel que lideró en la Selección Peruana "dejó todo" para conseguir su clasificación al Mundial de Qatar 2022.

“La bronca la tenemos todos, entre jugadores, quienes componemos la Selección y el país por no haber logrado la clasificación. Pero no me puedo quedar detenido en lo que ya no vuelve más, porque forma parte de mi profesión. Se gana o se pierde, hay que salir rápido de la situación para seguir creciendo. Los muchachos lo entregaron todo”, agregó Gareca que participó en un seminario sobre el manejo de grupos.