Jefferson Portales disputó 13 partidos como titular en la Liga 1 2020 | Fuente: Andina

Todo está encaminado para sumar un refuerzo más. Alianza Lima ya tiene un acuerdo con el defensa peruano Jefferson Portales, con quien solo faltarían detalles para oficializar su fichaje.

El zaguero central de 23 años lleva tres temporadas a nivel profesional, siendo San Martín el club donde jugó entre 2018 y 2020. No renovó con los ‘santos’ y al haber finalizado su vínculo con Sporting Cristal (jugó ahí en las divisiones menores) es actualmente agente libre.

“Realmente estoy muy ilusionado que esta opción se pueda concretar y así poder aportar mi granito de arena para poner al club en el lugar donde se merece estar. Para mí sería como un sueño jugar en el más grande del Perú, pero vamos a esperar con calma”, dijo en ‘Ovación’.

Durante su ciclo con los albos, el entrenador Carlos Bustos dirigió a Portales, que se consolidó como titular y bajo su mando registró más de 60 partidos. Con mas de 1.90m. de estatura, se destaca entre otros jugadores del fútbol peruano. Ahora, es uno de sus pedido para la Liga 2 de este año.

“El 'profe' me dirigió en San Martín y realmente es un gran entrenador. Pienso que va bien (las negociaciones con Alianza), pero ese tema lo viene manejando mi representante. Imagino que cuando ya esté todo listo, él me avisará. Soy futbolista libre y ahora me encantaría jugar en Alianza Lima. Pero paso a paso”, señaló.





