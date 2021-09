Jean Deza juega en Carlos Stein de la Segunda División | Fuente: Carlos Stein

Jean Deza es noticia nuevamente y no precisamente por su actuación en Carlos Stein de la Liga 2 del fútbol peruano. No. Ahora es por un tema disciplinario. El equipo chiclayano decidió separar, de manera preventiva, al delantero por romper los protolocos de bioseguridad contra la Covid-19.

"Hacemos de conocimiento a la toda la opinión pública, que ante los echos expuestos en medios de comunicación, el futbolista Jean Deza ha sido aislado y separado de nuestra institución de forma preventiva, mientras se realicen las investigaciones disciplinarias", anunció Carlos Stein en un comunicado.

¿Qué ocurrió con Jean Deza? El delantero de Carlos Stein -según una nota de Magaly La Firme- estuvo en la fiesta de cumpleaños de su novia el último fin de semana con varias personas que no son del entorno familiar. Además, no usa mascarilla y no guarda distanciamiento social.

A falta de tres fechas para que concluya la Fase 2 de la Liga 2, el futuro de Jean Deza es incierto. "El caso será evaluado por la comisión disciplinaria del club y de la FPF, a fin de imponerse las sanciones que correspondan", añadió el club.

No es la primera vez que Carlos Stein separa a Jean Deza. En abril, el club chiclayano sancionó al jugador por romper los protocolos de bioseguridad impuestos por la institución y la FPF.

Casos positivo de COVID-19

El caso de Jean Deza se da cuando Juan Aurich ha tenido que postergar sus partidos en la Liga 2 debido al contagio masivo por la Covid-19. El 'Ciclón' tiene 24 jugadores que han arrojado positivo al nuevo coronavirus.

