Sergio Ludeña fue anteriormente el presidente de Cienciano del Cusco. | Fuente: Prensa ADFP-SD

Hay felicidad en los clubes de la Segunda División. Después de una serie de reuniones con la FPF, finalmente la Liga 2 tendrá la posibilidad de otorgar cuatro ascensos a Primera y así generar que el máximo ente del fútbol peruano cumpla con lo que inicialmente estableció. En ese sentido, Sergio Ludeña, mandamás de la ADFP-SD, resaltó en 'A Todo Gol' de RPP Noticias la unión mostrada por los clubes del Torneo de Ascenso para lograr su cometido.

"Quiero felicitar la unidad de los equipos de Segunda División, pues nos mantuvimos así porque considerábamos que era un derecho ganado. Aspirábamos que se respeten las bases establecidas y, después de varias idas y vueltas con este tema, finalmente se logró que el directorio de la FPF revierta lo que en un inicio cambió. Eso debería haber ocurrido mucho antes pero ya está realizado", dijo.

Por otro lado, Sergio Ludeña no pudo asegurar que no habrá ningún equipo de Segunda División que no se retire a mitad de torneo por problemas económicos, pues todos esos temas los ve hoy por hoy solo la FPF.

"La OCEF la maneja la FPF, nosotros no supervisamos nada como ADFP-SD en ese sentido. Ellos son responsables de darnos la seguridad de que ningún club va a ser retirado a mitad de campeonato, más aún ahora que existe una liga y hay personal altamente competente. Hay que ir solventando todo por mecenazgo o ingresos y así potenciar las instituciones", sentenció.