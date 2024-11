Agustín Lozano: "La Selección Peruana no está eliminada, todavía puede clasificar al Mundial 2026"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas durante este año con la derrota por 1-0 ante Argentina en La Bombonera, un resultado que deja al equipo en el último puesto de la clasificación.

En noviembre la ‘bicolor’ sumó solo un punto, producto del empate con Chile y la caída frente a los albicelestes. Esta situación lleva a Perú a estar en el fondo de la tabla de posiciones con apenas 7 unidades, a seis puntos de la zona de repechaje (7° Bolivia) y a diez del último casillero (6° Paraguay) que brinda el pase directo al Mundial 2026.

No obstante, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, consideró que la selección no se ha quedado sin opciones de poder clasificar, aunque reconoció que el presente del elenco no es el mejor.

“Yo considero que nuestra selección no está eliminada, no están perdidas las esperanzas de clasificar al próximo Mundial, creo que cualquiera lo puede decir. Que no estamos en el mejor momento, sí”, dijo en entrevista con Ampliación de Noticias de RPP.

Perú, lejos del Mundial 2026

Ya se disputó la mayor parte de las Eliminatorias de Conmebol y solo quedan seis jornadas por delante que se llevarán a cabo en 2025. En la reanudación de la competencia, en marzo, Perú recibirá a Bolivia en Lima y visitará a Venezuela, dos rivales directos.

Durante la etapa de Juan Reynoso (6 partidos), la Selección Peruana quedó en el último puesto de las Eliminatorias sumando solo dos unidades y apenas anotó un gol. Con Jorge Fossati (6 partidos), la ‘bicolor’ ganó un partido, perdió 3 y empató 2. Anotó dos goles y recibió 7 tantos. Sin derrotas en Lima, el único triunfo por Eliminatorias fue sobre Uruguay (1-0).

Jorge Fossati en evaluación

Agustín Lozano, quien fue liberado del régimen de prisión preliminar en el que se encontraba, detalló que sostiene reuniones con “expertos del fútbol” para analizar “el sistema” del balompié nacional, punto en el que también se encuentra la continuidad del entrenador de la Selección Peruana.

“Estoy reunido con unos expertos en el fútbol peruano, estoy instalando una comisión para que puedan evaluar a todos los profesionales que están a cargo de nuestras unidades técnicas y selecciones, para ver qué podemos plantear de inmediato y fortalecer lo que estamos haciendo, así como revertir este mal momento, que no es imposible de lograrlo”, detalló.

“No es una evaluación estricta sobre el señor Fossati, es una evaluación para todo el sistema del fútbol peruano. Esto ya estaba planificado”, añadió.