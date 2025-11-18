Balance tras gira en Rusia: Alex Valera y su racha de goles que acaba con sequía goleadora de delanteros de Perú

La Selección Peruana empezó con buenas sensaciones su compromiso ante Chile. El Estadio Olímpico Fisht, en Sochi (Rusia), fue testigo de las atajadas de Pedro Gallese para evitar los goles de 'La Roja', que al final del primer tiempo sufrió ante la aparición del jugador del momento de la bicolor: Alex Valera.

A los 33 minutos, Valera presionó la salida chilena y provocó un error de Iván Román, quien le cometió una clara falta al atacante. Penal para Perú, que lo cambió por gol el jugador de Universitario de Deportes, que se mostró tranquilo antes de su remate. Y es que con un zurdazo anotó el 1-0 parcial dejando sin opciones de reacción al arquero Lawrence Vigouroux.

Valera reflejó en la cancha que atraviesa un momento sublime, quizá el mejor de su carrera. Jugar como el '9', en una posición que hasta hace poco tenía como dueño a Paolo Guerrero, es un tremendo peso. En esta gira su nombre acabó ligado al gol, un detalle a destacar en medio de la derrota peruana ante Chile.

En seis días, el '9' nacido hace 29 años en Pomalca (Chiclayo) sumó su segunda anotación con la Selección Peruana en la gira por Rusia. A su buen físico le ha sumado una racha de goles que se alarga desde su momento en Universitario de Deportes, club donde fue mejor jugador en el Torneo Clausura anotando goles claves como en el triunfo ante Sporting Cristal y frente a ADT, duelo en el cual la 'U' se consagró tricampeón nacional.

Este fue el gol de Alex Valera frente al seleccionado chileno. | Fuente: Movistar Deportes