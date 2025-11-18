Destacan a Fabio Gruber: la Selección Peruana destacó su debut en la bicolor, pese a caída ante Chile

Debut con sabor amargo. Fabio Gruber jugó su primer partido con la camiseta de Perú en lo que fue la caída 2-1 contra Chile en Sochi, en un amistoso internacional.

Más allá de la derrota, Fabio Gruber fue una de las buenas notas en la Selección Peruana que dirige de manera interina el entrenador Manuel Barreto. Se mostró firme en defensa, sobre todo en el primer tiempo con buenas salidas desde abajo.

Así es que desde las redes sociales de Perú destacaron el primer duelo de Gruber con la indumentaria de la bicolor. Ya suma minutos en el 'equipo de todos' y apunta a seguir en ascenso en el año 2026.

Fabio Gruber y el elogio en la Selección Peruana

"Que sea el primero de muchos, Fabio. Felicitamos a Fabio Gruber por su debut con la bicolor", es la que indican en la selección nacional.

La publicación fue destacada por los seguidores del elenco peruano. Estos resaltaron la actuación del zaguero, quien a nivel de clubes se desempeña en el Nuremberg de la segunda división del fútbol alemán.

Hay que tener en cuenta que, para el partido contra Chile, Perú tuvo una oncena titular conformada por Pedro Gallese; César Inga, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Jesús Pretell, Jesús Castillo, Jairo Concha; Jhonny Vidales, Kenji Cabrera y Alex Valera.

En tanto, la tienda chilena tuvo a Lawrence Vigouroux; Francisco Salinas, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Marcelino Núñez, Darío Osorio, Lautaro Millán; Lucas Cepeda y Alexander Aravena.

Por otra parte, el próximo encuentro amistoso de la selección será el 21 de diciembre en la ciudad de Chincha ante el combinado de Bolivia. 'La Verde', por ejemplo, jugará el repechaje hacia la Copa del Mundo 2026.