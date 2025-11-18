Últimas Noticias
Toda de Alex Valera: penal, definición de zurda y gol para 1-0 de Perú ante Chile en Sochi [VIDEO]

Valera y un nuevo gol en la Selección Peruana.
Valera y un nuevo gol en la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana - FPF
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Alex Valera provocó un penal, una expulsión en Chile y puso en ventaja a Perú en el amistoso internacional FIFA.

Con Alex Valera como delantero titular, Perú jugó contra Chile en la ciudad rusa de Sochi en lo que fue su penúltimo amistoso internacional FIFA en este año 2025.

La primera parte fue de ida y vuelta en el Estadio Olímpico Fisht y la Selección Peruana fue la que abrió el marcador en tierras rusas. El encargado de firmar el parcial 1-0 a favor de la bicolor contra Chile fue Alex Valera, quien a nivel de clubes se desempeña en Universitario de Deportes.

Este tanto de Valera llegó a los 33 minutos. El atacante peruano presionó en salida chilena y provocó un error de Iván Román, quien le cometió una clara falta al atacante.

Este fue el gol de Alex Valera frente al seleccionado chileno.
Este fue el gol de Alex Valera frente al seleccionado chileno. | Fuente: Movistar Deportes

Valera no falla en el Perú contra Chile

El árbitro no dudó y le mostró la tarjeta roja al defensa del cuadro del sur del país. Hubo reclamos, aunque el referí no cambió su decisión.

Es así que el futbolista de la 'U' remató con zurda y adelantó a la blanquirroja en tierras rusas. Es su segundo tanto consecutivo luego de lo que fue su celebración frente a Rusia.

Para este partido, Perú tuvo una oncena titular conformada por Pedro Gallese; César Inga, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Jesús Pretell, Jesús Castillo, Jairo Concha; Jhonny Vidales, Kenji Cabrera y Alex Valera.

En tanto, la tienda chilena tuvo a Lawrence Vigouroux; Francisco Salinas, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Marcelino Núñez, Darío Osorio, Lautaro Millán; Lucas Cepeda y Alexander Aravena.

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
