Zambrano sobre técnicos que pasaron por Perú: "Reynoso era el que mejor entrenaba, con Ricardo Gareca casi nada"

Carlos Zambrano destaca trabajo de Juan Reynoso en la Selección Peruana
Carlos Zambrano destaca trabajo de Juan Reynoso en la Selección Peruana | Fotógrafo: Andina
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"El que entrenaba mejor fue Reynoso (...) Con Ricardo hacíamos muy poco, casi nada, pero los resultados se daban", indicó Carlos Zambrano sobre los técnicos que pasaron por la Selección Peruana.

Carlos Zambrano es uno de los jugadores más experimentados de la Selección Peruana. Por ello, es una voz autorizada para hablar sobre los técnicos. 

En conversación con el canal de YouTube No te lo pierdas, el defensor central de Alianza Lima indicó que los técnicos son diferentes, pero todos siempre tienen un mayor respeto por los jugadores más experimentados.

"Todos tienen distinto carácter. Otros tienen más llegada al jugador. Son más rectos (los europeos), pero con los jugadores experimentados siempre hay un respeto de por medio", indicó en un inicio.

"Creo que los jugadores que tienen más nombre pueden tener más llegada y más confianza con el entrenador. Los chicos deben sacrificarse el doble", complementó.

¿Ricardo Gareca o Juan Reynoso?

Luego, al ser consultado sobre un posible regreso de Ricardo Gareca a la Selección Peruana, indicó que le hizo muy bien al fútbol peruano, pero que otros entrenadores también hicieron un buen trabajo.

En ese sentido, indicó que Juan Reynoso fue el que más trabajaba y que el estratega argentino hacía poco o nada.

"Creo que le hizo muy bien al fútbol peruano. Pero, al final, el fútbol se maneja con distintos factores que la gente no sabe. La gente se quedó porque nos llevó al Mundial y nada más. Pero también pasaron otros entrenadores que hicieron bien su trabajo, pero los resultados no se dieron", dijo.

"El que entrenaba mejor fue (Juan) Reynoso. A ese lo detestaban, lo odiaban, pero fue el que mejor entrenaba. Con Ricardo hacíamos muy poco, casi nada, pero los resultados se daban. Nos agarró a todos chibolos. La gente no entiende. Los demás entrenadores nos están agarrando viejos", finalizó.

