Perú vs Chile: ¿cuándo juegan y en dónde por el clásico del Pacífico en amistoso FIFA?

La Selección Peruana disputará sendos amistosos en noviembre en Rusia, donde tuvo su última participación mundialista en 2018 bajo el mando del entrenador argentino Ricardo Gareca.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio a conocer que la bicolor enfrentará a Rusia de visitante, en duelo que se jugará el 12 de noviembre en el Estadio Gazprom Arena, San Petesburgo.

Perú continuará la gira internacional en Rusia cuando mida fuerzas ante Chile, con el cual volverá encontrarse para disputar una edición más del Clásico del Pacífico.

Los horarios de los partidos y la venta de entradas serán anunciados en los próximos días a través de la página web de la FPF y redes sociales oficiales de la bicolor.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile en vivo por amistoso internacional?

El partido entre Perú y Chile se disputará el martes 18 de noviembre, en el Estadio Fisht de la ciudad Sochi, en Rusia. El recinto tiene capacidad para 48.000 espectadores.

Perú vs Chile: últimos resultados

Perú 0-0 Chile por Eliminatorias - 15 de noviembre del 2024

Perú 0-0 Chile por Copa América - 21 de junio del 2024

Chile 2-0 Perú por Eliminatorias - 12 de octubre del 2023

Perú 2-0 Chile por Eliminatorias - 7 de octubre del 2021

Chile 2-0 Perú por Eliminatorias - 13 de noviembre del 2020