Christian Cueva fue titular en el Perú ante Uruguay. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MATILDE CAMPODONICO

La Selección Peruana lo dio todo, pero perdió ante Uruguay en Montevideo. A poco del final del partido, hubo una jugada polémica en donde -presuntamente- la pelota habría ingresado al arco charrúa.

Tras el cotejo (1-0 en contra y clasificación de la 'Celeste') en el Estadio Centenario por la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, Christian Cueva fue consultado respecto a la acción en mención. El mediapunta de Perú fue contundente por lo que vio en el campo de juego local.

"Nadie me va a decir algo que yo vi. Hablar de eso es algo complicado. Nosotros no tenemos un respaldo que si hablamos con el árbitro, nos intimidan con una amarilla. Por más que hablemos con el mayor respeto, no nos escuchan", dijo Cueva.

Christian Cueva reflexiona tras la derrota contra Uruguay

La comentada acción polémica en el área de Uruguay. | Fuente: Movistar Deportes

Además, habló de la contundencia de su rival de turno que, en la única clara que tuvo en el área bicolor, anotó ante Pedro Gallese.

"Quizás la efectividad de ellos, con un solo balón, dio la diferencia. Si hablamos de juego o tenencia creo que tuvimos un poco más en un estadio difícil. Hay partidos donde se juega bien o se juega mal y se gana", sostuvo.

Por último, Christian Cueva añadió que "creo que el fútbol es así, son detalles. No tuvimos la suerte de concretar. Me quedo tranquilo por lo que el equipo dio todo. No se dio la chance de ganar esta final.

Ahora con el resultado, la Selección Peruana se queda en quinto lugar con 21 puntos a falta de una fecha del término de la cita premundialista en Sudamérica.

Ya están clasificados, por Conmebol, los seleccionados de Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay.

De asegurarse los tres puntos ante la albirroja en Lima, el 'equipo de todos' volverá a la máxima fiesta del mundo del fútbol.

