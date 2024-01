Jorge Fossati luego de que Christian Cueva fuera captado en una pichanga: "Debe operarse ya"

Pide acelerar el proceso. El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, volvió a mostrar preocupado por la situación de Christian Cueva y pidió que sea operado lo más pronto posible.

En conversación con los medios de comunicación a su salida de Campomar, donde visitó los entrenamientos de Universitario de Deportes, dijo que no le preocupaba si Aladino estaba en una pichanga o en la playa, pues le importa más que se opere "ya mismo".

"A mí no me cambia nada de que esté en una pichanga o que esté en la playa. El problema de él es que ojalá fuera eso. Yo estaría feliz, pero a mí los médicos me dicen que hoy debe ser operado sí o sí. No hay otra solución", indicó en un primer momento.

"A mí, lo que me preocupa, es que los médicos trabajen en ese sentido para que la operación de Christian sea lo más rápido que se pueda" finalizó.

Como se recuerda, en las últimas horas, el futbolista fue captado jugando una pichanga en Trujillo luego de asegurar que necesitaba operarse de una lesión en la rodilla mientras jugaba en Alianza Lima.

#Trujillo |😱 Captan a Christian Cueva jugando una pichanga en el distrito de Víctor Larco en Trujillo, pese a presentar una lesión en la rodilla que todavía no ha sido operado. pic.twitter.com/uK8GKKtPHs — Ojo Trujillo👁️ (@OjoTrujillo) January 17, 2024

Los motivos de la no operación de Christian Cueva

RPP Deportes pudo conocer -a través de personas allegadas a Christian Cueva- que la intervención aún no se realiza porque el cuadro íntimo no se quiere hacer cargo del costo total de la intervención.

Sin embargo, el equipo de La Victoria sí está de acuerdo en asumir el gasto, pero -desde la interna- aseguran que el precio es excesivo.

Se conoció que el monto aproximado para la operación y la rehabilitación del jugador es de alrededor de 100 mil dólares. Y esto porque el jugador tiene pensado intervenirse y recuperarse en Barcelona. Es más, ofreció el 50% de lo que Christian Cueva ha solicitado, pero aún no hay acuerdo.

De acuerdo con el exmédico de la Selección Peruana, Julio Grados, la lesión del futbolista sería una rotura de ligamentos cruzados posterior y que estaría entre 6 y 9 meses fuera de las canchas.

“Se ve claramente que hay una inestabilidad posterior de la rodilla derecha. Probablemente, se deba a una rotura de ligamentos cruzados posterior”, mencionó en entrevista con Fútbol como cancha de RPP.

“El tiempo de incorporación de un injerto, que debería ser de la misma persona, es mínimo 6 meses. Esto no es exacto, un promedio es entre 6 y 9 meses, dice la teoría. Si se lleva la carga de trabajo adecuada, esto será exitoso”, señaló.

