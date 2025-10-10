¡Atención, hincha! ¿Cuánto pagan las casas de apuestas por un triunfo de Perú ante Chile?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú volverá a las canchas tras su eliminación rumbo al Mundial 2026. Este viernes, visitará a Chile en el primer partido de Manuel Barreto como entrenador interino tras la salida de Óscar Ibáñez.

El último partido de chilenos y peruanos fue el 9 de septiembre, en el que ambos fueron locales en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

'La Roja' empató sin goles ante Uruguay, y quedó última en la clasificación, mientras que la bicolor perdió 0-1 con Paraguay y finalizó novena.

En la casa de apuestas el favorito es Chile. En Apuesta Total una victoria peruana paga 4.33, mientras que el empate tiene una cuota 3.10 y el triunfo local tiene una cuota de 1.96.

Chile vs Perú: cuotas de las casas de apuestas

Casa de apuestas Chile Empate Perú Apuesto Total 1.96 3.10 4.33 Betano 1.95 3.15 4.50 Bet365 1.90 3.10 4.33 Coolbet 1.92 3.15 4.50 Doradobet 1.96 3.10 4.33

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile en vivo por amistoso en Fecha FIFA?

El partido está programado para el viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago. El recinto tiene una capacidad para 12 000 espectadores.

¿Qué canal transmite el Perú vs Chile en vivo por TV y streaming?

El partido entre Perú vs Chile será transmitido EN DIRECTO por América TV (4 y 704 HD), ATV (9 y 709 HD), Movistar Deportes (3 y 703 HD) y Chilevisión. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.