Sentimiento bicolor: Felipe Chávez y su reacción por convocatoria a la Selección Peruana

Nuevo rostro en Perú. Y es que Felipe Chávez, joven volante que juega en el Bayern Munich II, fue llamado por el entrenador interino Manuel Barreto para el amistoso contra Chile el 10 de octubre (6:00 p.m.).

Esta será la primera vez que Felipe Chávez se pondrá la camiseta de la Selección Peruana en una fecha FIFA. A sus 18 años de edad, el germano-peruano fue considerado para visitar al elenco chileno en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Justamente, el mediocampista ofensivo del filial del Bayern usó su cuenta oficial en Instagram para destacar su llamado al combinado blanquirrojo que dirige de manera temporal Barreto, quien también es director de la Unidad Técnica de Menores en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Así se dio la reacción del peruano Felipe Chávez.

El jugador, vía Instagram, compartió la convocatoria de la bicolor y colocó unos corazones, todo tras su cita a a defensor al 'equipo de todos'.

Hay que tener en cuenta que, hace una semana, RPP pudo conocer que el Bayern Munich recibió una carta de reserva por Felipe Chávez por la convocatoria de Manuel Barreto.

Además, el volante ya debutó con el primer equipo de Bayern Munich en el triunfo sobre el Grasshopper en el cierre de la pretemporada 2024-24 de los bávaros.

Los convocados de la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Munich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).