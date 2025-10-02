¿Raúl Ruidíaz quiere ver tricampeón a Universitario? Respondió tras caída de Grau ante Alianza Lima

Raúl Ruidíaz tiene hinchaje por Universitario y se le preguntó respecto a la chance del tricampeonato crema a fin de temporada.
Universitario sigue con su camino a ganar el Clausura 2025 y, con ello, ser el tricampeón de la Liga1 Te Apuesto. En su momento el fichaje de Raúl Ruidíaz fue opción para los cremas esta temporada, para la directiva desistió en su contratación.
Justamente, Raul Ruidíaz juega actualmente en Atlético Grau, pero ello no significa que no se le consulte por su hinchaje a Universitario de Deportes. Jugó contra Alianza Lima (derrota 2-1 el último miércoles) y en Matute fue preguntado sobre la chance que tiene la 'U' de alcanzar otro histórico 'tri'.
"En lo personal, lo que pasa es que no veo tanto fútbol. Sé que están punteros, pero no ando pensando en los que están arriba, sino en el Grau. Estamos en una situación que necesitamos ganar", apuntó Ruidíaz a L1 Max.
Ruidíaz y el tricampeonato de Universitario
Además, mencionó que tiene el objetivo puesto en quedar con el club albo lo más arriba posible en la tabla de posiciones.
"La verdad que no tengo cabeza para estar pensando en otras cosas, así que espero que nos vaya bien en lo que queda de temporada. Ahí está mi cabeza", agregó.
También, el exdelantero de Universitario fue preguntado si es que tiene la intención de volver a vestir con la camiseta crema. Por el momento, mostró su felicidad de ser parte del elenco piurano
"Las cosas, pienso yo, las da el destino. Tiene que pasar porque tiene que pasar y hoy en día tengo contrato con Atlético Grau. Estoy feliz aquí y mi familia también. Hace años no me sentía así y valoro mucho eso", sostuvo el popular 'Pulga'.
Así se juega la fecha 12 del Torneo Clausura 2025
Lunes 29 de septiembre
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: Germán Contreras
Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC
- Hora: 3:15 p.m.
- Estadio: Alberto Gallardo
Martes 30 de septiembre
Sport Huancayo 5-1 Alianza Universidad
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: IPD Huancayo
Juan Pablo II 1-1 ADT
- Hora: 3:15 p.m.
- Estadio: C.D. Juan Pablo II
Cusco FC 4-0 Deportivo Garcilaso
- Hora: 7:30 p.m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Miércoles 1 de octubre
Alianza Atlético 0-2 Universitario
- Hora: 6:00 p.m.
- Estadio: Mansiche
Alianza Lima 2-1 Atlético Grau
- Hora: 8:30 p.m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Jueves 2 de octubre
Melgar vs. Cienciano
- Hora: 7:30 p.m.
- Estadio: UNSA
Descansan: Sport Boys y Comerciantes Unidos