¿Raúl Ruidíaz quiere ver tricampeón a Universitario? Respondió tras caída de Grau ante Alianza Lima

Universitario sigue con su camino a ganar el Clausura 2025 y, con ello, ser el tricampeón de la Liga1 Te Apuesto. En su momento el fichaje de Raúl Ruidíaz fue opción para los cremas esta temporada, para la directiva desistió en su contratación.

Justamente, Raul Ruidíaz juega actualmente en Atlético Grau, pero ello no significa que no se le consulte por su hinchaje a Universitario de Deportes. Jugó contra Alianza Lima (derrota 2-1 el último miércoles) y en Matute fue preguntado sobre la chance que tiene la 'U' de alcanzar otro histórico 'tri'.

"En lo personal, lo que pasa es que no veo tanto fútbol. Sé que están punteros, pero no ando pensando en los que están arriba, sino en el Grau. Estamos en una situación que necesitamos ganar", apuntó Ruidíaz a L1 Max.

FINAL DEL PARTIDO🕣



Alianza Lima 2️⃣-1️⃣ Atlético Grau



📍Lima



¡Vamos Grau! ❤️💛#PatrimonioDePiura pic.twitter.com/sKD0fDgcAf — Club Atlético Grau - Oficial (@Grau_Oficial) October 2, 2025

Ruidíaz y el tricampeonato de Universitario

Además, mencionó que tiene el objetivo puesto en quedar con el club albo lo más arriba posible en la tabla de posiciones.

"La verdad que no tengo cabeza para estar pensando en otras cosas, así que espero que nos vaya bien en lo que queda de temporada. Ahí está mi cabeza", agregó.

También, el exdelantero de Universitario fue preguntado si es que tiene la intención de volver a vestir con la camiseta crema. Por el momento, mostró su felicidad de ser parte del elenco piurano

"Las cosas, pienso yo, las da el destino. Tiene que pasar porque tiene que pasar y hoy en día tengo contrato con Atlético Grau. Estoy feliz aquí y mi familia también. Hace años no me sentía así y valoro mucho eso", sostuvo el popular 'Pulga'.

Así se juega la fecha 12 del Torneo Clausura 2025

Lunes 29 de septiembre

UTC 2-0 Los Chankas

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Germán Contreras

Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Martes 30 de septiembre

Sport Huancayo 5-1 Alianza Universidad

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: IPD Huancayo

Juan Pablo II 1-1 ADT

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: C.D. Juan Pablo II

Cusco FC 4-0 Deportivo Garcilaso

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Miércoles 1 de octubre

Alianza Atlético 0-2 Universitario

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Mansiche

Alianza Lima 2-1 Atlético Grau

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Jueves 2 de octubre

Melgar vs. Cienciano

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: UNSA