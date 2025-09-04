Últimas Noticias
Ernesto Arakaki sobre Felipe Chávez de Bayern Munich: "A veces somos acomplejados, creemos que lo de afuera es mejor"

Felipe Chávez ya debutó en el primer equipo de Bayern Munich.
Felipe Chávez ya debutó en el primer equipo de Bayern Munich. | Fuente: Bayern Munich
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Felipe Chávez no aparece en las convocatorias en la Selección Peruana a pesar de debutar en el primer equipo de Bayern Munich.

El volante peruano Felipe Chávez jugó con Harry Kane y Luis Díaz en el triunfo de Bayern Munich ante Grasshopper, que se desarrolló el 13 de agosto en un amistoso internacional que quedó marcado como su primer partido en el primer equipo del cuadro bávaro.

El nacido en Aichach hace 18 años es una de las promesas del fútbol peruano. Sin embargo, Chávez no apareció en la última convocatoria de la Selección Peruana, que afrontará amistosos ante Guatemala en la Videnita de Chincha.

Ernesto Arkaki, que hasta el 2022 trabajó como director de menores en la Federación Peruana de Fútbol (FFP), se pronunció sobre el caso de Chávez. Pidió calma por su ausencia en la bicolor.

“A veces somos medios acomplejados, siempre creemos que lo de afuera es mejor. Yo lo que creo es que nosotros que vivimos acá, reconocemos nuestra idiosincrasia, que conocemos nuestras carencia, debemos ser capaces de plantear soluciones a las cosas. Entonces, no sé, aparece un chico y no necesariamente son mejores que los nuestros”, afirmó a Pase Filtrado.

En otro momento, destacó al joven futbolista de Bayern Munich, pero hizo hincapié que en Sudamérica se juega de otra manera. 

“Los mismo pasa con los técnicos. Es parte de nuestra responsabilidad permitirlo, algo no estamos haciendo bien seguramente, para que se esté viendo soluciones afuera y no dentro. Es un buen jugador (Felipe Chávez), pero el fútbol sudamericano se juega distinto al de afuera”, añadió.

“Que venga a la Sub-20 primero, o a un Preolímpico, que se le vea, a ver qué tal se adecua. Ha crecido en otro contexto, pero jugar en Sudamérica no es lo mismo. No digo que sea mejor ni peor, es diferente. Esos chicos han crecido en una estructura, en un orden; pide eso en Sudamérica”, culminó sobre Chávez, que no fue considerado por José ' Chemo' del Solar en el último Sudamericano Sub 20.

Felipe Chávez participó en el 2-0 del Bayern sobre Grasshoppers
Felipe Chávez participó en el 2-0 del Bayern sobre Grasshoppers | Fuente: Bayern Munich

Felipe Chávez Bayern Munich Ernesto Arakaki Selección Peruana

