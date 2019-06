Jefferson Farfan celebra con Paolo Guerrero Yoshimar Yotun, Christian Cueva tras anotar un gol en la victoria de Perú | Fuente: AFP | Fotógrafo: CARL DE SOUZA

El delantero Jefferson Farfán, autor de uno de los goles con que Perú se impuso por 3-1 a Bolivia en la segunda jornada de la Copa América, dijo que nadie cuestiona la importancia de Paolo Guerrero para su selección y que no se incomoda en tener que jugar un poco más atrasado que su compañero.



"Paolo es muy importante; es el capitán; es el goleador histórico de la selección peruana. Más importante que él ahora no hay nadie", aseguró Farfán en declaraciones que concedió en la zona mixta tras el partido de este martes en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



"Todos sabemos todo lo que le brinda Paolo al equipo: fuerza, goles, presencia... y hoy volvió a demostrarlo", agregó el atacante del Lokomotiv Moscú al ser interrogado sobre la dependencia de Perú al atacante de 35 años del Internacional brasileño y para el que la selección aún no tiene sucesor a la vista.





Farfán admitió que, pese a actuar también como delantero, no le incomoda jugar un poco más atrasado que Guerrero en la selección peruana y estar al servicio del goleador histórico de Perú, con 36 anotaciones.



Guerrero, elegido como el mejor en la cancha en el partido de hoy en el Maracaná, agradeció al final del compromiso el "sacrificio" de sus compañeros.



Tras la victoria frente a Bolivia y el empate con Venezuela, Perú suma cuatro puntos, prácticamente garantizó su clasificación a la próxima fase y puede hasta terminar como líder del Grupo A en caso de que venza a Brasil en Sao Paulo.



Sobre el partido con Bolivia, admitió que fue complicado en el primer tiempo, especialmente después de que los bolivianos abrieran el marcador, pero "supimos tener paciencia" para conseguir la remontada.

Con información de EFE

