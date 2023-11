Oblitas tras reunión con Juan Reynoso: "Estoy mortificado, es una situación que nadie la esperaba"

Juan Reynoso no continuará como director técnico de Perú, tras los malos resultados en las Eliminatorias 2026. RPP Deportes pudo conocer que Juan Carlos Oblitas, director de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se lo comunicó.

Posteriormente, fue el mismo Oblitas quien, a su salida de la Videna, conversó brevemente con los medios locales. Allí, dio cuenta de la conversación que tuvo con Juan Reynoso, quien tiene 6 partidos al mando de la Selección Peruana en el proceso clasificatorio a la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

"Les puedo decir que he hablado con Reynoso. Hemos tenido una reunión en la mañana, cordial y la decisión se tomará en el directorio", dijo Oblitas.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Juan Reynoso terminará su vínculo con la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Juan Reynoso y solo un año de proceso en la Selección Peruana

Posteriormente, fue consultado respecto a cómo ha visto al aún director técnico del 'equipo de todos'. Ahora, solo resta que ambas partes se pongan de acuerdo para la finalización del contrato.

"Tienen que conversar. De finanzas no hablo. Juan está tranquilo. Yo, mortificado. Una situación que nadie lo esperaba", mencionó el popular 'Ciego'.

Por otra parte y pese al mal momento de Perú en lo que va de las Eliminatorias -último con 2 puntos en la tabla de posiciones-, diversos jugadores de la bicolor le dieron su apoyo al DT. Uno de ellos, por ejemplo, fue André Carrillo, quien entró en el segundo tiempo en el empate 1-1 con Venezuela.

"Estamos contentos con él. No es bonito pasar por una situación como esta. Siendo un técnico peruano, nos duele más no poder ayudarlo. No me siento del todo bien sabiendo que puedo dar más", indicó el conocido como 'Culebra'.

El atacante, quien afronta su cuarto periodo de Eliminatorias con Perú, además reconoció que no ha podido rendir con el mejor nivel de forma individual.

“Esto es así. Soy consciente de que no he tenido buenos partidos. A seguir trabajando en mi club para llegar en óptimas condiciones para los próximos partidos”, indicó.

NUESTROS PODCAST

¿Cuál es el primer tratamiento genético para la enfermedad congénita de la sangre?

El Dr. Elmer Huerta nos explica cómo en el Reino Unido ha sido aprobado el primer tratamiento genético para la enfermedad congénita de la sangre, es decir, la anemia de células falciformes.