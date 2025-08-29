Terminó frustrado: Juan Reynoso lamentó no haber logrado que jugadores de Selección Peruana alcancen el mejor nivel

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Reynoso habló sobre su paso por la Selección Peruana, de la cual dejó de ser entrenador a fines del 2023, después de no lograr buenos resultados en las primeras seis jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas.

En una reciente entrevista, Reynoso valoró su paso por la bicolor, aunque dejó en claro que llegó en un momento que no era el adecuado.

“La selección no fue tan bueno en lo deportivo, pero fue un crecimiento enorme en lo profesional porque hoy dirigir selección, que también era un reto importante en mi carrera, no todos lo logran. Pero a veces uno no elige el momento adecuado de los jugadores porque, al no tener tanto tiempo para trabajar, mucho depende del momento y la actualidad del plantel”, dijo en primera instancia para el programa de YouTube EL RePortero.

A continuación, envió un mensaje a la FIFA por el calendario de partidos. “¿Tiempo con los jugadores? Ahora menos. Teníamos a algunos en Arabia, Europa, jugando domingo en la noche, terminaban llegando a Perú el lunes en la noche o martes en la mañana; y el partido era jueves. Más que entrenar, recuperas a esos chicos para que jueguen el jueves, y después los recuperas viernes y sábado para jugar el martes, que ahí tenía más días. Eso FIFA lo tendría que reestructurar porque cada vez será una carnicería de jugadores y cuerpos técnicos”, agregó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La frustración de Juan Reynoso

En su etapa como DT, Reynoso recordó que los jugadores que integraban la Selección Peruana no llegaron a su pico de rendimiento en sus respectivos clubes, por lo cual se sintió frustrado.

“No ayudar a los jugadores a mejorar sus rendimientos en sus clubes. Nosotros teníamos muy claro, por la estadística, que Perú cuando clasificó al Mundial Rusia 2018, los peruanos que estaban en el exterior jugaban arriba del 80 % de sus partidos. Para 2022, casi jugaban al 75 o 77 %, cuando nos toca a nosotros, muchos habían regresado a Perú o a ligas menores, y no llegaban ni al 30 %”, precisó.

“Hacíamos un zoom para hacer un trabajo táctico, incluso individual. Teníamos que estar todo el día en Videna pasándoles videos, algunos más temprano, otros a otra hora, y pese a eso lo hacíamos con mucho cariño. Mandábamos una forma de trabajo, pero la semana de ellos no se adecuaba al trabajo. Esa parte sí nos frustraba porque no podíamos hacer más. A veces pedíamos información al cuerpo técnico y nos decían que iban a mandar, pero no mandaban nada de los reportes, entonces nos limitaba la planificación”, culminó el actual técnico de Melgar.

Los número de Juan Reynoso en Selección Peruana:

Fecha Partido Resultado Competencia 24 de agosto de 2022 México vs. Perú 1-0 Amistoso 27 de agosto de 2022 El Salvador vs. Perú 1-4 Amistoso 16 de noviembre de 2022 Perú vs. Paraguay 1-0 Amistoso 19 de noviembre de 2022 Perú vs- Bolivia 1-0 Amistoso 25 de marzo de 2023 Alemania vs. Perú 2-0 Amistoso 28 de marzo de 2023 Marruecos vs. Perú 0-0 Amistoso 16 de junio de 2023 Corea del Sur 0-1 Amistoso 20 de junio de 2023 Japón vs. Perú 4-1 Amistoso 7 de septiembre de 2023 Paraguay vs. Perú 0-0 Eliminatorias 12 de septiembre de 2023 Perú vs. Brasil 0-1 Eliminatorias 12 de octubre de 2023 Chile vs. Perú 2-0 Eliminatorias 17 de octubre de 2023 Perú vs. Argentina 0-2 Eliminatorias 16 de noviembre de 2023 Bolivia vs. Perú 2-0 Eliminatorias 21 de noviembrede 2023 Perú vs. Venezuela 1-1 Eliminatorias