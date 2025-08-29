La FIFA aún le da chances a Perú: "Sueña con lograr un batacazo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana se despedirá de las Eliminatorias Sudamericanas con dos partidos: frente a Uruguay, en Montevideo, y Paraguay, en Lima. De momento, Argentina, Brasil y Ecuador son las selecciones de la región que ya clasificaron para el Mundial 2026. En ese contexto, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio su análisis sobre las chances de la ‘Bicolor’.

"Cuando restan dos jornadas para la final, hay tres equipos clasificados (Argentina, Brasil y Ecuador) y seis (en orden según las posiciones, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú) que todavía luchan por una plaza, con Chile como el único eliminado", apuntó.

"Si el torneo terminara hoy, Uruguay (24 puntos), Paraguay (24) y Colombia (22) serían los que lograrían su entrada directa, con Venezuela (18) como participante del torneo Clasificatorio, pero con Bolivia (17) muy cerca y Perú (12), con el sueño de lograr un batacazo", agregó la FIFA en su página web.

Además, indicó que el equipo dirigido por Óscar Ibáñez está obligado a sumar los seis puntos en los choques contra Uruguay y Paraguay.

"Perú, por su parte, tiene un papel más complicado. Con 12 puntos, debe ganar sus partidos contra Uruguay, de visitante, y Paraguay, de local, y esperar caídas en ambos encuentros tanto de Venezuela como de Bolivia. Ahora a cargo de Óscar Ibáñez, la Albirroja tuvo otros dos entrenadores en el ciclo que indican la inestabilidad en el rendimiento, primero con Juan Reynoso y luego con el uruguayo Jorge Fossati", culminó.

Programación fecha 17 Eliminatorias Sudamericanas

4 de septiembre

6:30 p.m. | Uruguay vs Perú

6:30 p.m. | Colombia vs Bolivia

6:30 p.m. | Paraguay vs Ecuador

6:30 p.m. | Argentina vs Venezuela

7:30 p.m. | Brasil vs Chile

Programación fecha 18 Eliminatorias Sudamericanas

9 de septiembre

6:00 p.m. | Ecuador vs Argentina

6:30 p.m. | Perú vs Paraguay

6:30 p.m. | Venezuela vs Colombia

6:30 p.m. | Bolivia vs Brasil

6:30 p.m. | Chile vs Uruguay

Tabla de posiciones de las Eliminatorias: