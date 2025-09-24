Julio César Uribe sobre el momento de Sporting Cristal: "No es un tema de actitud, sino de resultados"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal, en las primeras jornadas del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto, estuvo líder. Incluso, estaba invicto en la segunda parte de la temporada.

Sin embargo, con el pasar de las semanas, Sporting Cristal perdió la regularidad en temas de victorias y ello lo ha alejado de la cima que actualmente tiene Universitario de Deportes. En relación a esto es que RPP conversó con Julio César Uribe, director genera de Fútbol del club rimense, quien explicó la situación del elenco bajopontino.

"Nos quedan 24 puntos por disputar y no se ha pensado en renunciar en ser campeón. Hay una desventaja y vamos a pelear lo que queda como corresponde. No es un tema de actitud, del grupo que esté partido. Es un tema de resultado", sostuvo el directivo de Cristal a 'Fútbol como cancha'.

Julio César Uribe sobre la actualidad de Sporting Cristal: "No se ha pensado en renunciar en ser campeón" | Fuente: RPP

Sporting Cristal y la palabra de Julio César Uribe

Luego, el también exfutbolista de la 'SC' comentó sobre los últimos cotejos de su institución. Los dirigidos por Paulo Autuori no ganan desde hace cuatro jornadas de la Liga1.

"El partido ante Cusco, pocos equipos le hacen dos goles allá y terminamos perdiendo. Ante UTC, se corrobora la generación de fútbol, pero no se encuentra el resultado", indicó.

Por último, pero no menos importante, dio cuenta sobre algunos cambios de recintos que se han dado en ciertos partidos a lo largo de la temporada, tanto en el Apertura como en el Clausura.

"Todos deberían jugar en el lugar donde corresponde cuando se programa, consensuando. Esto no sucede y cuando no sucede se presenta lo que pasa ahora (...) Ese es el Perú. Nosotros pensamos viendo un poco más allá y trato de resolver las cosas que están dentro de mi capacidad", mencionó el dirigente de Sporting Cristal.

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Jueves 25 de septiembre

Ayacucho FC vs. Juan Pablo II

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Las Américas

Deportivo Garcilaso vs. UTC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Viernes 29 de septiembre

Alianza Universidad vs. Sport Boys

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Heraclio Tapia

ADT vs. Alianza Atlético

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Unión Tarma

Atlético Grau vs. Sport Huancayo

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Sábado 27 de septiembre

Comerciantes Unidos vs. Melgar

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Juan Maldonado

Universitario vs. Cusco FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Monumental

Domingo 28 de septiembre

Cienciano vs. Alianza Lima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Descansan: Los Chankas y Sporting Cristal