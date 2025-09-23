Óscar Ibáñez reveló que cuando era DT de la Selección encontró en la oficina de Manuel Barreto una lista de convocados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se revelan más detalles del paso de Óscar Ibáñez como técnico de la Selección Peruana. El exfutbolista informó que encontró en la oficina de Manuel Barreto, en ese entonces jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), una lista de convocados de la Selección Mayor.

En conversación con el programa Doble punta, el estratega indicó que se dirigió a la oficina de Barreto para indicarle que iba a convocar a Piero Cari, quien estaba como sparring de la Selección Peruana, para los partidos contra Uruguay y Paraguay por Eliminatorias. Pero, lo que encontró fue una lista de convocados con jugadores habitualmente convocados a las mayores.

"Yo fui al otro lado, donde estaban los menores y los administrativos, para comentarles que, de repente, a (Piero) Cari nos lo quedamos. (...) No lo encontré y, cuando entré, había visto una lista. No lo pude conversar con él, sucedió lo que sucedió", dijo en un inicio.

"Me sorprendió porque había jugadores adultos, mayores, pero no lo pude conversar con él porque no estaba. A Manuel (Barreto) yo lo fui a buscar para decirle que, de repente, a Cari nos lo llevábamos. Nosotros llegábamos todos los días a las 7:30 de la mañana a la Videna. Cuando vi luz, entre para comunicarle, pero, bueno, no estaba", complementó.

Como se recuerda, tras la salida de Óscar Ibáñez de la Selección Peruana, la FPF designó a Manuel Barreto como técnico de la Bicolor para los partidos amistosos de octubre y noviembre.

Óscar Ibáñez y su salida de la Selección Peruana

Días antes, Óscar Ibáñez habló sobre su salida de la Bicolor finalizada las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. En conversación con Teledeportes, indicó que Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), le reiteró su deseo de que continúe para los partidos amistosos de octubre y noviembre. Sin embargo, Jean Ferrari, le dijo que tenía otros planes y por eso decidió no seguir.

"Cuando terminó (Eliminatorias), no reunimos dos días, miércoles y jueves. Hablé con el presidente, me dijo que mantenía la propuesta. Después, conversé con Jean (Ferrari) y me comunicó que él pensaba otra cosa. A partir de ahí no tenía sentido seguir. No había que forzar nada, estaba dentro de lo que podía pasar", indicó el exportero.

