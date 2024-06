Lista de convocados de la Selección Peruana para la Copa América 2024: Christian Cueva estará en el torneo

Jorge Fossati decidió. Tras el último partido amistoso de la Selección Peruana, en la que derrotó por 1-0 a El Salvador, el entrenador dio a conocer este sábado la lista de convocados para la Copa América 2024 y en el grupo de 26 futbolistas incluyó al mediocampista Christian Cueva, a pesar que lleva ocho meses sin jugar de manera oficial.

RPP pudo conocer la lista de convocados de de Perú para la Copa América 2024, en la que no ingresaron el delantero Matías Succar de Carlos A. Mannucci ni el lateral Paolo Reyna de Melgar. Ambos no tuvieron minutos en la fecha FIFA de junio, no obstante, continuarán con la delegación en Estados Unidos durante toda su participación en la competición.

Jorge Fossati había manifestado tras derrotar a El Salvador la noche del viernes sobre Christian Cueva que "viene evolucionando muy bien, así que tiene buenas posibilidades de entrar en la lista", dado que el volante no llegó a tener minutos frente al combinado centroamericano. Estuvo en la banca de suplentes y realizó trabajos precompetitivos.

Con la confirmación de Cueva, se compone una convocatoria de Perú en la que aparecen jugadores ya experimentados como Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, Luis Advíncula, Pedro Gallese, Carlos Zambrano y más. Vale recordar que, tras diferencias con la Federación Peruana de Fútbol, Renato Tapia no estará en el torneo.

La de Estados Unidos 2024 será la primera Copa América para Oliver Sonne, Piero Quispe, Joao Grimaldo, Bryan Reyna, entre otros elementos.

Perú llega a la Copa América tras empatar sin goles con Paraguay en Lima e imponerse por la mínima a El Salvador, cotejo en el que marcó Edison Flores. Aunque la 'bicolor' mostró solvencia a nivel defensivo, no ofreció el nivel esperado en cuanto a generación de juego.

Lista de convocados de Perú para la Copa América 2024

Arqueros:

Pedro Gallese - Orlando City (USA), Diego Romero - Universitario, Carlos Cáceda - Melgar.

Defensas:

Anderson Santamaría - Atlas (MEX), Miguel Araujo - Portland Timbers (USA), Alexander Callens - AEK Atenas (GRE), Luis Abram - Atlanta United (USA), Luis Advíncula - Boca Juniors (ARG), Oliver Sonne - Silkeborg IF (DIN), Marcos López - Feyenoord (PAB), Carlos Zambrano - Alianza Lima, Aldo Corzo - Universitario.

Mediocampistas:

Jesús Castillo - Gil Vicente (POR), Wilder Cartagena - Orlando City (USA), Piero Quispe - Pumas (MEX), Sergio Peña - Malmö (SUE), Christian Cueva - Sin equipo.

Delanteros:

André Carrillo - Al Qadisiya (ARA), Bryan Reyna - Belgrano (ARG), Gianluca Lapadula - Cagliari (ITA), Franco Zanelatto - Alianza Lima, Andy Polo - Universitario, Edison Flores - Universitario, José Rivera - Universitario, Joao Grimaldo - Sporting Cristal, Paolo Guerrero - César Vallejo.

Esta fue la alineación de Perú en su último partido antes de la Copa América 2024Fuente: Selección Peruana

Grupo A: Argentina, Perú, Chile, Canadá

Viernes 21 de junio

→ Perú vs. Chile - 7:00 p.m. / AT&T Stadium (Arlington, TX)

Martes 25 de junio

→ Perú vs. Canadá - 5:00 p.m. / Children's Mercy Park (Kansas City, KS)

Sábado 29 de junio

→ Argentina vs. Perú - 7:00 p.m. / Hard Rock Stadium (Miami, FL)