Manuel Barreto respondió a acusación de Óscar Ibáñez por lista de convocados en su pizarra

Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana, habló este lunes sobre las convocatorias por el amistoso internacional ante Chile, a jugarse el 10 de octubre en Santiago, y dejó en claro que volverá a asumir las funciones de jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF tras los amistoso de octubre y noviembre.



"Tengo claro que, como entrenador peruano, el honor más grande es ser seleccionador de tu país. También sé que mi rol es el de jefe de la Unidad Técnica de Menores, y ese es el que retomaré cuando pasen estos partidos que me toca dirigir", aclaró.



"Estoy a puertas de un proceso de diagnóstico que me ha tocado liderar, para entregar un plan estratégico de cinco años. Hay caminos que debemos recorrer para mejorar y trabajar por el fútbol peruano. Es un rol que me apasiona y que, junto al grupo de trabajo y los clubes, vamos a sacar adelante", agregó en conferencia de prensa en la Videna.

Habló de Óscar Ibáñez

Óscar Ibáñez aseguró que encontró una lista elaborada por Manuel Barreto cuando este todavía no estaba al mando de la bicolor.

“Tengo una carrera formada desde hace muchos años; no tengo tiempo para entrar en polémicas, solo para trabajar y construir. Tengo un cariño y respeto por Óscar Ibáñez: el día que debuté en la ‘U’ me cortó el pelo, incluso. No tengo más que respeto por él", culminó.