Manuel Barreto anunció que Alex Valera no será desconvocado: "Tiene compromiso con la Selección Peruana"

Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana, habló este lunes en conferencia de prensa. Entre los diversos temas que fue consultado, aseguró que Alex Valera no será desconvocado de cara al choque amistoso ante Chile a pesar de sufrir molestias físicas.

"A Alex se le han hecho estudios. Tiene una molestia, no hay una lesión clara. Tiene Alex todo el compromiso de estar acá", señaló en principio respecto al atacante de Universitario de Deportes.

"Él va a continuar con nosotros, lo vamos a cuidar. Si finalmente llegado el viernes va a tener minutos los tendrá, sino no lo vamos a arriesgar", agregó.

En otro momento puntualizó que "Alex está con nosotros, está comprometido y va a seguir hasta el partido con Chile".

De esta manera, se acabaron los rumores que Valera no se presentaría a los entrenamientos de la bicolor en la Videna. El '9' crema no viste los colores de la Blanquirroja desde noviembre del 2024.

No jugó en Liga1

Hay que indicar, que Valera no jugó en el triunfo de Univesitario ante Juan Pablo II en el estadio Monumental. El entrenador crema Jorge Fossati decidió no colocarse a medida de precaución.

Perú vs Chile: ¿Cuándo y dónde juegan en amistoso por la fecha FIFA?

El partido está programado para el viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago. El recinto tiene una capacidad para 12 000 espectadores.

¿Qué canales pasan el amistoso Perú vs Chile en vivo en TV?

El partido de Perú vs Chile será transmitido en Movistar Deportes. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.