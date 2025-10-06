Así reaccionó Manuel Barreto al polémico mensaje de Renato Tapia y esto dijo de su ausencia para amistoso Perú vs Chile

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Renato Tapia es uno de los jugadores mundialistas que no fue convocado para el amistoso internacional que la Selección Peruana sostendrá ante su similar de Chile, el 10 de octubre en Santiago.

Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana, fue consultado por la ausencia de Renato Tapia. Señaló que tanto el jugador de Al-Wasl F. C. de Émiratos Árabes Unidos y otros referentes no fueron llamados debido que ahora su objetivo es citar a nuevos jóvenes.

"Renato Tapia es un grandísimo jugador y se sabe lo que puede dar y seguramente lo que dará a la selección, pero ya lo conocemos. Hay otros jugadores que no tenemos la certeza y en eso estamos", afirmó el exdirector deportivo de Universitario de Deportes.

Es importante afirmar que Tapia desató polémica al subir una publicación en medoio de la designación de Barreto como reemplazo de Óscar Ibáñez. "Oh, sorpresa, levanta la mano el que no se lo esperaba".

Gareca defendió a Renato Tapia

El polémico mensaje de Renato Tapia tras la designación de Manuel Barreto como entrenador interino de la Selección Peruana sigue dando que hablar. Esta vez, Ricardo Gareca fue enfático y dio su respaldo a su exjugador, que fue centro de las críticas.

Gareca aseguró que Tapia como referente puede referirse a la actualidad de la bicolor. "¿Cuál es el criterio? ¿No opinar? El jugador tiene que alzar la cabeza y aceptar. Tapia es un referente sin lugar a dudas y no solamente ha conseguido logros para su país, ha sido un líder en todo momento y puede dar una opinión, después se arreglará en un ambiente privado, se dirá lo que se piensa y se arreglará como profesionales", señaló.

Además, el 'Tigre' Gareca indicó que Renato Tapia tiene "personalidad" por hablar de un tema, que en muchos casos, puede causar estragos en la misma Videna.