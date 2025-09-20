Ricardo Gareca confesó que no volverá a dirigir a la Selección Peruana: ¿cuál es el motivo de su tajante decisión?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio a conocer esta semana que Manuel Barreto será el entrenador interino de la Selección Peruana para los próximos amistosos en octubre y noviembre. En esa coyuntura, Ricardo Gareca volvió a hablar de la bicolor.

Gareca, que en junio pasado dejó de ser DT de Chile, sorprendió al afirmar que la bicolor es una etapa cerrada.

"No, en Perú, 7 años y medio fueron muchas sensaciones y es una etapa cerrada, al menos en esta situación en la que vive actualmente Perú", apuntó.

"Ellos buscan otro estilo y otra forma de trabajar, cosa que es respetable”, agregó el estratega argentino de 67 años en entrevista con El Vbar de Caracol Radio.

Finalmente, el 'Tigre' Gareca reveló que no recibió ni una oferta de la Selección de Venezuela ante la salida de su compatriota Fernando Batista. “Lo de Venezuela no tengo nada concreto. Nadie se me acercó a contactarme”, culminó.

Gareca y su paso por Perú

Ricardo Gareca dirigió a Perú en 96 ocasiones, con un balance de 38 triunfos, 23 empates y 35 derrotas.

El 'Tigre' Gareca llevó a Perú a superar todas las fases de grupos en las Copas América, certamen que terminó en el segundo lugar tras perder la final de Brasil en 2019.

Asimismo, la bicolor clasificó a un Mundial después de 36 años al acceder a Rusia 2018, mientras que en Qatar 2022 quedó cerca de clasificar tras perder ante Australia en el repechaje.

🇨🇴🏆“El bajón a Colombia le va PERMITIR poner los pies sobre la tierra para hacer un GRAN Mundial”



📻Ricardo Gareca, entrenador argentino, en #ElVbarCaracol



🎧Escuche la entrevista COMPLETA aquí:https://t.co/6ADl1QlkN4 pic.twitter.com/TupV0OZK7e — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) September 19, 2025

No descarta dirigir a América de Cali

"Sí, pero yo ya tenía la palabra con la Selección de Chile en el momento que llamó la gente de América", declaró respecto a la chance de dirigir a América de Cali.

“América es el único club en el que jugué en el extranjero, y pasaron 5 años donde me trataron de maravilla, tengo gran cariño por la institución que quiero, y supongo que siempre tiene uno la posibilidad de llegar en cualquier momento, respetando, claro, lo único que me interesa es no generar un conflicto, pero es lo que quiero, por supuesto", culminó.