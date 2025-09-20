Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Ricardo Gareca confesó que no volverá a dirigir a la Selección Peruana: ¿cuál es el motivo de su tajante decisión?

Selección Peruana fue dirigido por Gareca del 2015 a 2022.
Selección Peruana fue dirigido por Gareca del 2015 a 2022. | Fuente: Selección Peruana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El argentino Ricardo Gareca se pronunció también sobre la chance de dirigir a la Selección de Venezuela.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio a conocer esta semana que Manuel Barreto será el entrenador interino de la Selección Peruana para los próximos amistosos en octubre y noviembre. En esa coyuntura, Ricardo Gareca volvió a hablar de la bicolor.

Gareca, que en junio pasado dejó de ser DT de Chile, sorprendió al afirmar que la bicolor es una etapa cerrada.

"No, en Perú, 7 años y medio fueron muchas sensaciones y es una etapa cerrada, al menos en esta situación en la que vive actualmente Perú", apuntó.

"Ellos buscan otro estilo y otra forma de trabajar, cosa que es respetable”, agregó el estratega argentino de 67 años en entrevista con El Vbar de Caracol Radio.

Finalmente, el 'Tigre' Gareca reveló que no recibió ni una oferta de la Selección de Venezuela ante la salida de su compatriota Fernando Batista. “Lo de Venezuela no tengo nada concreto. Nadie se me acercó a contactarme”, culminó.

Gareca y su paso por Perú

Ricardo Gareca dirigió a Perú en 96 ocasiones, con un balance de 38 triunfos, 23 empates y 35 derrotas.

El 'Tigre' Gareca llevó a Perú a superar todas las fases de grupos en las Copas América, certamen que terminó en el segundo lugar tras perder la final de Brasil en 2019.

Asimismo, la bicolor clasificó a un Mundial después de 36 años al acceder a Rusia 2018, mientras que en Qatar 2022 quedó cerca de clasificar tras perder ante Australia en el repechaje.

No descarta dirigir a América de Cali

"Sí, pero yo ya tenía la palabra con la Selección de Chile en el momento que llamó la gente de América", declaró respecto a la chance de dirigir a América de Cali.

“América es el único club en el que jugué en el extranjero, y pasaron 5 años donde me trataron de maravilla, tengo gran cariño por la institución que quiero, y supongo que siempre tiene uno la posibilidad de llegar en cualquier momento, respetando, claro, lo único que me interesa es no generar un conflicto, pero es lo que quiero, por supuesto", culminó.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Ricardo Gareca Selección Peruana Selección de Venezuela

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA