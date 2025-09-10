Bolivia a la espera: ¿cuáles son las posibles selecciones que jugarán el repechaje del Mundial 2026?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca. Menos de un año queda para el regreso de la máxima competencia futbolística y ya hay selecciones que consiguieron clasificarse en sus respectivas eliminatorias. No obstante, también están otros equipos que tendrán una oportunidad más de llegar a la competencia a través del Torneo Clasificatorio, el certamen del repechaje intercontinental.

Seis selecciones llegarán al repechaje y lucharán por las dos últimas plazas el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Esta competición contará con representantes de cada una de las confederaciones de la FIFA, donde solo la Concacaf tendrá a dos selecciones al contar con los países anfitriones.

Nueva Caledonia fue el primero en llegar al repechaje por el lado de Oceanía y Bolivia aseguró su boleto en Sudamérica.

En Concacaf se está desarrollando la ronda final de clasificación y los que pasen a la repesca serán los dos mejores segundos de los tres grupos. Quedan cuatro fechas y las Eliminatorias terminarán en noviembre, pero actualmente quienes se estarían quedando con los boletos son Curazao y El Salvador.

Respecto a Asia, en octubre inicia la cuarta ronda. Los segundos de los dos grupos (tres equipos) avanzarán a la quinta ronda, donde se medirán en partidos de ida y vuelta. El ganador va al repechaje. Nada está resuelto, pero tomando como base los últimos enfrentamientos, Arabia Saudita se perfila como el cuadro que avanzará al Torneo Clasificatorio.

En cuanto a África, en noviembre se disputarán play-offs de eliminación directa entre las cuatro selecciones que sean los cuatro mejores segundos de los grupos de Eliminatorias CAF. Por ahora, asoman Gabón, RD del Congo, Madagascar y Burkina Faso. Considerando el ranking FIFA, aparece como favorito RD del Congo.

Así, a los fijos Bolivia y Nueva Caledonia, podrían sumar en el repechaje del Mundial 2026 en los próximos meses Curazao, El Salvador, Arabia Saudita y RD del Congo.

¿Cómo es el formato del nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026?

Conmebol - 7° de la clasificación --> Bolivia

- 7° de la clasificación --> Concacaf - Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación

- Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación AFC - Ganador de la quinta ronda de clasificación

- Ganador de la quinta ronda de clasificación CAF - Ganador de la segunda ronda de clasificación

- Ganador de la segunda ronda de clasificación OFC - Finalista de la tercera ronda de clasificación --> Nueva Caledonia

Serán seis selecciones participantes en el repechaje intercontinental. Los cuatro equipos que estén peor ubicadas en el ranking FIFA se enfrentarán en semifinales, mientras que los dos mejores posicionados esperarán directamente en las finales. Los vencedores de las finales clasificarán al Mundial 2026.

Calendario del nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026

23-25 marzo

Llave A

Semifinal 1

Equipo A vs. Equipo B

Llave B

Semifinal 2

Equipo C vs. Equipo D

31 marzo

Final A

Ganador Semifinal 1 vs. Equipo E --> Clasificado 1 al

Final B

Ganador Semifinal 2 vs. Equipo F