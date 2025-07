"No necesita de excelentes jugadores": Ricardo Gareca reveló la clave para que Perú vuelva a jugar un Mundial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ricardo Gareca acabó su ciclo en la Selección de Chile, que en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas quedó sin opción de clasificar al Mundial 2026. Tras malos resultados ya no es más DT de 'La Roja', que sumó su tercera eliminación consecutiva de cara a clasificar a una cita mundialista.

En las últimas horas, el 'Tigre' Gareca habló de su paso por Chile y también se dio tiempo para responder si la Selección Peruana cuenta con jugadores para poder luchar una clasificación a un Mundial.

"Perú sí tiene jugadores y no necesitas tener excelentes jugadores. Porque a veces se piensan si no están en las mejores ligas, no van. Todas las selecciones tienen buenos jugadores, lo que se necesita es tener un compromiso que representa vestir la camiseta de la selección", señaló.

Asimismo, el entrenador argentino de 67 años recordó que en su paso por la bicolor fue importante la armonía en el plantel, lo cual en su momento fue clave para acceder al Mundial Rusia 2018 tras 36 años.

"Cuando uno se compenetra y está totalmente identificado, el jugador peruano por lo menos lo que habíamos logrado nosotros, el jugador venía y estaba contento. Venían, se reencontraba y jugar en la selección era un placer. Eran volver a encontrarse entre amigos y con un grupo que sabía que ganando o perdiendo había un mismo ambiente. Ellos se sentían bien y eso era algo vital", agregó en entrevista al programa Doble Punta de YouTube.

Ricdardo Gareca llevó a Perú al Mundial Rusia 2018. | Fuente: Andina

Gareca habló de carencias y fortalezas del futbolista peruano



Eso sí, Ricardo Gareca se refirió a las carencias que sufren los futbolistas peruanos de cara a convertirse a profesionales y destacar en sus clubes para poder emigar al futbol extranjero.

"En Perú el jugador es fortísimo, contrariamente a los que mucho se pueda pensar. Ya habíamos dirigido en Universitario y teníamos conocimiento del jugador peruano y en qué contexto ellos se superan. Ellos se superan en un contexto totalmente adverso. Adverso en la formación, alimentación, infraestructura y las posibilidades que se le brindan. Suben a tres mil metros, juegan en la selva, juegan en el calor. Juegan en césped sintético con 40 grados de calor y juegan y corren igual", sostuvo.

"Los tipos triunfan, encima juegan y se van a otras ligas. Esa es una fortaleza increíble del jugador peruano y es muy característico de ellos", puntualizó.

Para finalizar, Gareca señaló que "lógicamente por no ir a un Mundial, se amparaban al poco profesionalismo o a determinadas carencias que no la veíamos. Creíamos que el problema no apuntaba por ese lado, si jugaban o no en las mejores ligas. El problema para nosotros es puntual: es la formación. Es un jugador que se le brinda muy poco y te da demasiadas alegrías. Da demasiado a lo que él recibe", concluyó.