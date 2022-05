Paolo Guerrero: "Lo del ritmo futbolístico es rápido, de la rodilla estoy bien" | Fuente: AFP

A menos de 24 horas de conocerse la lista de convocados de la Selección Peruana para el repechaje del Mundial Qatar 2022, el nombre de Paolo Guerrero vuelve a generar incertidumbre. En el proceso de Ricardo Gareca demostró ser un elemento importante y aseguró estar recuperado de la lesión en la rodilla derecha, no obstante, no juega oficialmente hace más de siete meses.

Paolo Guerrero hizo un proceso de recuperación en Estados Unidos y retornó al país en la semana decisiva de la convocatoria. El delantero acudió este jueves por segundo día a la Videna para entrenar bajo la supervisión del comando técnico de la Selección Peruana y se refirió a su posible llamado para el repechaje.

“No sé si me van a llamar o no. Yo me mantengo en actividad porque necesito volver a jugar. El doctor me dio el alta médica para entrenar y me estoy poniendo bien. Hice trabajos reducidos y con pelota”, dijo el delantero en ‘Canal N’.

Gianluca Lapadula, Alex Valera, Raúl Ruidíaz y Santiago Ormeño son cuatro opciones para el puesto del ‘9’ en la Selección Peruana de cara al repechaje. El comando técnico de Ricardo Gareca evalúa a Paolo Guerrero, quien considera poder superar el tiempo sin tener actividad oficial.

“Se los había anticipado, la rodilla me está respondiendo bien. Toca continuar trabajando. He venido a trabajar. De la rodilla, clínicamente, estoy bien. Lo del ritmo futbolístico es rápido. Cuando uno tiene años jugando, se puede recuperar rápido”, afirmó.

La Selección Peruana pondrá en marcha su plan de actividades de cara al repechaje del Mundial Qatar 2022. Ricardo Gareca dará a conocer este viernes la lista de convocados y el sábado 28 de mayo, por la noche, la delegación viajará a Barcelona.

Hasta el 4 de junio el plantel entrenará en el Centro de Altor Rendimiento Deportivo de San Cugat y el domingo 5 se llevará a cabo el amistoso con Nueva Zelanda. Tras ello las prácticas continuarán hasta el viernes 10, mismo día que se trasladarán a Doha.

Ya conociendo al rival del repechaje, la Selección Peruana trabajará por dos días en Sadd Stadium y el lunes 13 de junio será el partido por el pase al Mundial Qatar 2022. A menos de un mes, Paolo Guerrero tendría opciones de estar en la consideración.





