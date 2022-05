Paolo Guerrero entrenó en la Videna bajo la supervisión de la Selección Peruana | Fuente: Selección Peruana

Paolo Guerrero regresó al país después de tres meses e insistió en dos puntos: afirmó estar totalmente recuperado de la lesión en la rodilla derecha que lo alejó de las canchas, además de su deseo de volver a ser convocado a la Selección Peruana.

El arribo del delantero de 38 años al Perú fue en la madrugada del martes y este miércoles acudió a la Videna para ejercitarse. Paolo Guerrero llegó a las instalaciones en San Luis durante la mañana, donde le acompañó su fisioterapeuta personal, con quien trabajó en Estados Unidos.

No obstante, la rutina del goleador histórico de la Selección Peruana estuvo complementada con labores brindadas por el comando técnico de Ricardo Gareca. Néstor Bonillo, preparador físico, siguió al detalle los movimientos del atacante.

Paolo Guerrero hizo trabajos físicos, pero también tuvo contacto con el balón y llegó a realizar movimientos tácticos. En ese sentido, un juvenil de la ‘bicolor’ le acompañó en las labores.





¿Paolo Guerrero será convocado para el repechaje de Qatar 2022?

Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana y el máximo artillero en el ciclo de Ricardo Gareca. Su último partido lo realizó con la 'bicolor', el 7 de octubre del 2021 cuando fue titular ante Chile por las Eliminatorias. Desde entonces no tuvo actividad, a causa de molestias en su rodilla derecha.

La presencia del atacante, que no tiene club, se da solo a días de que el entrenador Ricardo Gareca revele la lista de convocados para afrontar el repechaje del Mundial Qatar 2022.

"Físicamente y de la rodilla me siento ya muy bien. Si no me convocan me seguiré preparando, porque yo quiero seguir jugando. Las personas de mi entorno saben todo el sacrificio y dedicación que puse en este tiempo. No fue fácil, me siento bien en este momento”, mencionó Paolo Guerrero.

Las recientes cartas de la Selección Peruana para el puesto del '9' las tuvo con Gianluca Lapadula, Alex Valera y Santiago Ormeño. Raúl Ruidíaz volvió a ser observado, incluso se envió un carta de reserva a Seattle Sounder ante un eventual llamado. ¿También tendrá su chance Paolo Guerrero?





