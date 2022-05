"Sería irresponsable": Butrón sobre la posible convocatoria de Paolo Guerrero al repechaje | Fuente: Conmebol

Ricardo Gareca dará a conocer este viernes la convocatoria de la Selección Peruana para afrontar el repechaje del Mundial Qatar 2022. A la espera de hacerse oficial su lista, el nombre que volvió al primer plano fue el de Paolo Guerrero, el goleador histórico de la ‘bicolor’ y el máximo artillero del proceso del ‘Tigre’.

Ni bien retornó de su estadía de tres meses en Estados Unidos, Paolo Guerrero resaltó estar recuperado. El miércoles se presentó en la Videna para realizar trabajos con balón y fue observado por el comando técnico de la Selección Peruana. El delantero no juega hace 7 meses, por lo que se genera la incertidumbre por si tendrá un lugar en la nómina de Gareca.

Al respecto, el exarquero de la ‘bicolor’, Leao Butrón, se refirió a la presencia de Guerrero en la Selección Peruana y consideró que no tiene opciones de llegar en condiciones para el repechaje de Qatar 2022.

“Paolo es el líder natural de la Selección. A veces somos ingratos, no somos descartables los jugadores de fútbol. Paolo tiene que estar (en la Selección), pero hay que aceptar que para el repechaje no tiene posibilidades", dijo en entrevista con ‘Tanke Como Cancha’ de RPP Noticias.

Leao Butrón expresó que sería “irresponsable” para el mismo Paolo Guerrero ser parte de la convocatoria en el repechaje, pues podría perjudicar su condición física.

“Si bien está entrenando, es poco tiempo. No tiene fútbol, sería irresponsable para el mismo porque puede recaer de la lesión, así también como para la Selección que tiene ahora gente con mucho más ritmo”, señaló.





¿Paolo Guerrero será convocado para el repechaje de Qatar 2022?

Paolo Guerrero acudió a entrenar en Videna después de regresar de su estadía en Estados Unidos | Fuente: Selección Peruana

El último partido de Paolo Guerrero fue con la Selección Peruana, el 7 de octubre del 2021, cuando fue titular ante Chile por las Eliminatorias. Desde entonces no tuvo actividad a causa de molestias en su rodilla derecha.

"Físicamente y de la rodilla me siento ya muy bien. Si no me convocan me seguiré preparando, porque yo quiero seguir jugando”, manifestó el delantero en su vuelta al Perú.

Paolo Guerrero, además, no tiene club. Respecto a ello, Leao Butrón manifestó su deseo de que pueda fichar por Alianza Lima y una eventual participación del ‘9’ en el Mundial Qatar 2022.

“Yo lo imaginé con Alianza, espero puedan retomar las conversaciones. Ojalá (Paolo Guerrero) pueda jugar en Alianza, que pueda llegar al Mundial si clasificamos. Si Paolo tiene fútbol, ritmo, y minutos, tiene que estar (en la Selección). Lo demás es puro cuento”, enfatizó Butrón.





NUESTROS PODCASTS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que la COVID-19 causó alrededor de 15 millones de muertes en todo el mundo entre el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. El doctor Elmer Huerta analiza este panorama.