Paolo Guerrero se entrena en la Videna al superar una dolencia en la rodilla que lo alejó varios meses de los terrenos de juego. El delantero espera ser llamado este viernes por la Selección Peruana para el repechaje hacia Qatar 2022.

Hay que tener en cuenta que el delantero Paolo Guerrero no tiene equipo desde octubre de 2021, fecha en la que salió del Internacional de Porto Alegre. Este jueves, el popular 'Depredador' de la Selección Peruana se pronunció en relación a su futuro en los terrenos de juego a nivel de clubes.

"Mi representante viene todo eso, le di una apurada para que me consiga rápido un equipo y me encuentro preparándome para ello. Mi vida y mi pasión es el fútbol", sostuvo Guerrero a Canal N.

Paolo Guerrero aguarda regresar a las canchas con la Selección Peruana

Asimismo, el también exatacante del Hamburgo, Bayern Munich, Corinthians y Flamengo habló que, para él, es clave regresar a las canchas pronto.

"Es algo que no se puede dejar de hacer. No puedo estar sin jugar, me tenía muy triste. Ahora, me da alegría verme corriendo, pateando y eso es porque quiero volver a jugar", sostuvo.

En tanto, en relación a su lesión en la rodilla, Paolo Guerrero mencionó que "estoy aquí (en la Videna) para continuar trabajando. Yo he venido para sentirme bien hasta que tenga equipo. La rodilla me responde súper bien. Me mantengo en actividad porque debo volver a jugar. Ya tengo el alta medica".

El último partido a nivel de la Selección Peruana fue a inicios de octubre de 2021, cuando la blanquirroja recibió a Chile en el Estadio Nacional por las Eliminatorias.

Por otra parte, la lista del técnico Ricardo Gareca para el encuentro del repechaje se conocerá este viernes 20 de mayo a las 12:00 p.m. RPP.pe te llevará todos los detalles.

