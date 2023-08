Óscar Ruggeri llena de elogios a Paolo Guerrero y dice que es "uno de los mejores delanteros" del mundo

Óscar Ruggeri es voz autorizada en el fútbol. El 'Cabezón' y amigo personal del exentrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, llegó a Lima y este jueves habló del fútbol peruano, especialmante del goleador histórico de la bicolor Paolo Guerrero.

En el programa Ampliación de Noticias en RPP, Ruggeri, campeón del mundo, llenó de elogios a Guerrero, que con sus 39 años sigue vigente en el combinado peruano dirigido por el entrenador Juan Reynoso.

"Paolo Guerrero es el mejor jugador de la Selección Peruana. Paolo es uno de los mejores delanteros que tuvo el mundo, no solo en Perú. A Guerrero debemos ponerlo al nivel de los grandes goleadores del mundo", señaló Ruggeri, que participará del 'Encuentro Rusia 2018, el Valor de la clasificación'.

"Es un tremendo jugador, creo que lo van a sentir. Reemplazar estos jugadores es muy difícil, si no han hecho un camino previo en los reemplazos y prepararlos. Es ponerlos cerquita de Guerrero y que lo vaya hablando y mirando", culminó.

Destacó a Jefferson Farfán

El panelista en ESPN se manifestó sobre el cambio generacional en la Selección Peruana. "Ojalá que no se haya cortado la cadena de jugadores y que estén llegando jugadores nuevos porque van a necesitar los reemplazos . A mí me gustaba mucho (Jefferson) Farfán, pero ¿cómo los reemplazas si no hiciste un trabajo previo?", culminó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

La entrevista a Óscar Ruggeri en Ampliación de Noticias de RPP | Fuente: RPP

Ruggeri: "Gareca extraña Perú, estaba feliz de la vida"

Óscar Ruggeri y Ricardo Gareca son amigos desde su época en la Selección de Argentina y, hasta la fecha, esa estrecha relación está más fuerte nunca. El campeón mundial en México 1986 ahora se encuentra en Lima y dio detalles de cómo el 'Tigre' vivió su salida como entrenador de la Selección Peruana.

"En verdad, él encontró su lugar acá, en Lima. Estaba feliz de la vida. Yo lo llamaba y decía 'saco a pasear a la perra por la costa'. Aparte de la gestión que hizo como entrenador que después de 36 años Perú fue al Mundial", señaló en el programa Ampliación de Noticias en RPP.

Cuando se le consultó si Gareca extraña ser el entrenador de la bicolor, sostuvo: "Si extraña. Sí, claro, me llamó la atención cuando no renovó. Él estaba con muchas ganar de seguir, porque los jugadores también le respondían. Como que ya estaba bien encaminado para que Perú puede seguir yendo a los Mundiales, ahora que hay una plaza y media más, casi dos. Entonces hay muchas posibilidades", agregó.

Ruggeri, que llegó a Lima para el 'Encuentro Rusia 2018, el Valor de la clasificación', lamentó que Perú pierda a Gareca como DT.

"El 'Flaco' me comentó que no se pusieron de acuerdo y concluyeron su contrato. Una lástima, porque para mí había un engranaje bien armado. Estaba aceitado, funcionaba todo bien", puntualizó.

Selección Peruana Óscar Ruggeri, amigo personal de Ricardo Gareca, en entrevista con Ampliación de Noticias de RPP

NUESTROS PODCASTS

Chavimochic y Majes, tarea pendiente del Gobierno

Los proyectos de irrigación Chavimochic, en la región La Libertad, y Majes Siguas II, en la región Arequipa, fueron calificados de emblemáticos por la presidenta Dina Boluarte en su reciente Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. ¿En qué situación se encuentran ambos proyectos? ¿Cuál es su potencial en favor del desarrollo del país?