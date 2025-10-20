"Perdimos nuestra esencia": Lapadula habló del fracaso de la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un proceso sin éxito. Las pasadas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 fueron un fracaso para Perú, debido a que el elenco nacional no logró su clasificación.

A lo largo de la cita premundialista, la Selección Peruana tuvo tres entrenadores; Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez, quienes no dieron con la tecla de la bicolor. Al cierre de las eliminatorias, Gianluca Lapadula conversó con Enfocados y se refirió al cambio de técnicos y a los 12 puntos del ' equipo de todos'.

"Sin faltarle el respeto a nadie, no quiero atacar a nadie. Creo que perdimos nuestra esencia. Es lo que yo siento. No es culpa de nadie, pero en los partidos noté algo. Noté una manera de jugar diferente", dijo Lapadula en un primer momento.



Lapadula no fue parte de los últimos partidos de las Eliminatorias. | Fuente: EFE

La palabra de Lapadula por la Selección Peruana

Por otra parte, destacó a Ricardo Gareca, quien fue parte de dos procesos eliminatorias con el conjunto nacional, entre ellos hacia Rusia 2018.

"El 'profe' era una figura muy importante para la selección y para el país. Tenía una manera de comunicar con los jugadores que iba más allá del fútbol. Para mí fue así y lo veía casi como un padre. Te llevaba a sentirte con más confianza. Eso fue lo más importante y creo que la Copa América se formó antes", indicó el atacante italiano-peruano.

Además, Gianluca Lapadula contó la tristeza que se vivió en el vestuario de la Selección Peruana tras perder el repechaje contra Australia hacia Qatar 2022.

"Fue muy pesado ese momento y en el camerín hubo 20 minutos de puro silencio. Todavía no hablo de ese tema porque me afectó mucho. Recuerdo que habían 300 australianos y compo 30 mil peruanos en el estadio. Arrancamos bien y lamentablemente no ganamos", remarcó.

Gianluca Lapadula quiere seguir en la blanquirroja

Por último, pero no menos importante, indicó que -a sus 35 años de edad- tiene el deseo de jugar las Eliminatorias hacia la Copa del Mundo 2030.

"Fue un tema que nos duele a todos porque había mucho ambición. Me quedó con algo más del resultado. Lo intentamos, pero perdimos nuestra manera de jugar y con esta enseñanza me encantaría arrancar el nuevo proceso", sostuvo Gianluca Lapadula.