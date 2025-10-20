¿Alianza o Universitario? Felipe Chávez revela afinidad por equipo de Liga1

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Felipe Chávez cumplió su sueño tras debutar con la Selección Peruana absoluta en la derrota por 2-1 ante Chile en el amistoso desarollado en Santiago. A pesar de jugar pocos minutos, el mediocampista de 18 años de Bayern Munich se mostró contento por la oportunidad recibida por el entrenador interino de la bicolor, Manuel Barreto.

En declaraciones para la prensa de Bayern, Chávez indicó que se encuentro orgulloso de jugar con la '14' en la Selección Peruana, un número identifica a Claudio Pizarro, a quien admira y que dejó una gran huella en el gigante de Alemania.

“No pude elegir el número. No sé si fue planeado o casualidad (risas). Pero para mí, Pizarro siempre fue el mejor internacional peruano, junto con Guerrero. Mi padre también fue un gran fan suyo. Así que, por supuesto, es un gran honor llevar ese número”, comentó respecto al 'Bombardero'.

La canción de Alianza Lima

Felipe Chávez también contó que los nuevos jugadores de la bicolor se presentaron ante sus compañeros de una manera peculiar. En su caso eligió cantar una canción de Alianza Lima.

"Elegí una canción de Alianza Lima. Es el equipo favorito de mi padre, así que me sabía la letra. Por eso, algunos miembros del equipo me aplaudieron y otros me abuchearon, pero todo de forma divertida. Me llevé bien con todos", concluyó.