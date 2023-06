Christian Cueva sobre las críticas: "No soy Messi, ni Neymar ni Maradona, soy un obrero más”

Si bien no arrancó de titular, Christian Cueva logró tener minutos en el triunfo de la Selección Peruana ante Corea del Sur. El volante de Alianza Lima destacó la victoria en tierras coreanas y elogió la actitud de sus compañeros a lo largo del compromiso.

“Considero que el equipo siempre trató de jugar bien cuando nos juntamos, como siempre lo hacíamos. Realmente me encantó la actitud y la humildad que tuvieron todos para encarar este amistoso. Definitivamente siempre ganar nos va a ayudar mucho, y eso nos pone muy contentos”, señaló a Movistar Deportes.

En otro momento, el exjugador de Sao Paulo envió un mensaje directo a sus críticos. Admitió que la lesión en la rodilla atrasó el proceso para alcanzar su mejor rendimiento. Incluso, pidió que los malos comentarios no giren en su persona.

“Por ahí el tema de la lesión a la rodilla me cortó una preparación física, no es justificación; pero hay que analizar las cosas como son. Todo se enfocan en mi persona, pero yo no soy ni Messi, ni Neymar ni Maradona, soy uno más”, agregó.

Elogios a Bryan Reyna

“Bryan es un chico que conocí en la Selección y ahora lo tengo de compañero en Alianza, y sinceramente me da mucha felicidad ver cómo se le están dando las cosas. No soy quién para darle consejos, pero le deseo lo mejor y que en la vida en primer lugar siempre ponga a Dios y a su familia. El es un chico humilde, de barrio, y no dudo que mantendrá esa confianza para seguir haciendo muy bien las cosas”. puntualizó.

Triunfo de Perú en Asia

Valió la pena madrugar para ver a la Selección Peruana, que dejó una buena impresión en el primer partido en su gira por Asia. Este viernes, su triunfo ante Corea del Sur acabó con un balance positivo. Ganó jugando bien. De visitante, logró una importante victoria por lo anímico y, por supuesto, por el lado futbolístico; que tuvo a Bryan Reyna en un rol protagónico. Más allá del gol, el jugador de Alianza Lima se erigió como el 'diferente' hasta el minuto 80, cuando fue reemplazado.

Sin Lapadula, Tapia, Zambrano, Carrillo y López, la Selección Peruana fue mejor la mayor parte del duelo que se desarrolló en Busan. Este encuentro, también quedará marcado por el regreso de Paolo Guerrero que se puso la casaquilla nacional tras casi dos años de ausencia. Su vuelta no pasó desapercibida. En el amanecer del compromiso estuvo a tiro de gol en un duelo que consumó los mejores minutos en la era Juan Reynoso.

