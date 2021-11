Este es el uno por uno de la Selección Peruana. | Fuente: AFP - Composición

La Selección Peruana hizo los deberes. En un partido luchado de principio a fin, la bicolor derrotó a Venezuela, en Caracas, tras 24 largos años. Así logró sumar 17 puntos para ubicarse ante todos los pronósticos en el quinto lugar de las Eliminatorias Qatar 2022. Un panorama alentador que aún mantiene el sueño peruano de clasificar al próximo Mundial.

Ante Venezuela, la bicolor empezó el partido bajo mucha presión. No salió cómodo al Estadio Olímpico de Caracas. Una circunstancia que colocaba a tiro de gol a la 'vinotinto' que asomó con riesgo cerca a la portería de Pedro Gallese. Sin embargo, Perú fue efectivo. A los 18 minutos, Gianluca Lapadula apareció con golpe de cabeza para desequilibrar las acciones.

En la complementaria, la Selección Peruana pudo aumentar el marcador, pero Venezuela sacó petróleo a un ataque por la derecha de Ronald Hernández, que de primera remató Darwin Machís (52') para decretar el 1-1 parcial. Un duro golpe para los dirigidos por Ricardo Gareca, que tras varios minutos en un hoyo, dio pun puñetazo encima de la mesa.

A los 65 minutos, hizo su aparición Christian Cueva para variar el rumbo del partido. 'Aladino' se paró al frente del balón y gestó el decisivo 2-1 con un golazo de tiro libre. La historia estaba escrita a favor de Perú, la cual reafirmó el 'Pulpo' Gallese al lucirse y taparle el penal a Machís. La gran atajada fue celebrada como si fuera un gol. 'San Pedro' selló el triunfazo y tuvo su revancha con el delantero de Granada.

El uno por uno de la Selección Peruana

Pedro Gallese (8): No fue responsable del único gol de Venezuela. A lo largo del partido fue una muralla y en más de una ocasión salvó a Perú. Consagró su actuación con el penal atajado a Darwin Machís, que precisamente anotó el 1-1 parcial. En los descuentos se lució con una tremenda tapada tras el remate de Eric Ramírez. Partidazo.

Luis Advíncula (5): Generó cosas por el carril derecho, pero no fue determinante. No marcó diferencias y en ocasiones sufrió ante los atacantes venezolanos. Se ganó la amarilla y no jugará ante Colombia.

Christian Ramos (6): Sobrío en su sector gracias a su veteranía. Estuvo correcto y atento en los recortes. Su presencia ha fortalecido la defensa de Perú, que en los últimos dos partidos solo le anotaron un gol.

Luis Abram (6): Sacó nota aprobatoria tras arrancar como titular. Casi siempre ganó los duelos a los delanteros de Venezuela. Fino en su labor puramente defensiva y siempre se las ingenió para salir con propiedad y prestancia desde su sector. Una de las buenas noticias para la bicolor.

Miguel Trauco (5): No fue el jugador que destacó ante Bolivia. Se complicó ante intensidad del rival y en el segundo tiempo cometió un penal. Le costó sobresalir por su banda.

Rentao Tapia (7): Casi nunca falla y esta no fue la excepción. Incansable. Tuvo trascendencia jugando como '6'. Su buen pie y salida prolija fue determinante para que Perú llegue con peligro al arco de Wuilker Fariñez.

Yoshimar Yotún (6): No jugó un gran partido, pero tuvo acciones de mérito. En el pasar de los minutos, subió metros y apareció más. Cumplió hasta los 77 minutos cuando dejó la cancha en lugar de Pedro Aquino.

Sergio Peña (5): No fue el jugador diferente de las últimas fechas. Su 'ausencia' fue llamativa y fue reemplazado por Christofer Gonzales a los 59 minutos.

Christian Cueva (8): Tuvo una buena actuación. 'Aladino' volvió a marcar diferencias y fue determinante cuando más lo necesitaba Perú en su golazo de tiro libre. Ya está en el podio.

André Carrillo (6): No jugó en su máxima versión, pero ahora sí fue atrevido. Levantó su nivel. Solvente y por momentos fue una pesadilla por su carrill. Vuelve por pocos el diferente de Perú.



Gianluca Lapadula (7): Luchador desde el arranque. Desbarató la muralla venezolana con un cabezazo. Se mantuvo firme pese a la férrea marca local. Estuvo cerca de marcar el segundo.

Christofer Gonzales (6): Entró en el segundo tiempo y rápidamente entró en sintonía con sus compañeros. Destacado en la recuperación y atento al corte. Se las ingenió cuando tuvo el balón.

Marcos López (5): Ingresó a los 77 minutos por Carrillo. Buscó el desmarque y apoyó en defensa a Trauco.

Pedro Aquino (4): Solo jugó 10 minutos. Lamentablemente salió lesionado.

Jefferson Farfán (4): No entró al partido. Se moestró peleado con el balón cuando Venezuela pugnaba por el empate.

Carlos Zambrano (5): Jugó con todo los pocos minutos que estuvo en el campo.

